منع وزيرين فلسطينيين من دخول القدس

رام الله – د ب أ، الأناضول:

كشفت مصادر فلسطينية أمس، أن إسرائيل منعت وزيرين فلسطينيين من الدخول إلى الجزء الشرقي من مدينة القدس للمشاركة في احتفال ترميم مدرسة محلية.

وجرى منع وزيري السياحة والآثار رولا معايعة والتربية والتعليم العالي صبري صيدم من الوصول إلى البلدة القديمة في شرق القدس بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وقال صيدم ومعايعة في بيان مشترك، إن وحدات من المخابرات والشرطة الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدة القديمة في القدس لمنع وصولهما لحضور الفعالية.

وأكدا أن “الهستيريا الإسرائيلية” لن تثنيهما عن أداء دوريهما تجاه القدس، مشيرين إلى أن “تكرار هذه الممارسات المجحفة تشكل دليلاً قاطعاً على محاولات الاحتلال للنيل من الدور الرسمي في القدس وصولاً إلى الطمس الكامل للحضور الوطني الفلسطيني”.

على صعيد آخر، اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينياً في الضفة الغربية، ليل أول من أمس، بزعم “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.