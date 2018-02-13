طلال السعيد

نتمنى من أعماقنا ان ينجح مؤتمر اعادة إعمار العراق المقام بدولة الكويت حاليا، فلنجاح المؤتمر معنى كبير جدا، وفائدة كبيرة حاضرة ومستقبلية للكويت واهلها وسياستها الخارجية، فنحن ننظر بإعجاب شديد لكيفية إدارة سياسة الكويت وتعاطيها مع القضايا العالمية، ونعلم علم اليقين ان وراء هذه النجاحات قامة كبيرة هي زعيم الديبلوماسية العالمية أميرنا المفدى صاحب النظرة الصائبة والقلب الكبير الذي احتوى العالم اجمع، فالمكانة العالمية التي تحتلها دولة الكويت على خريطة العالم حاليا خلفها المواطن الصالح والكويتي الأول أميرنا المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي أعاد الريادة للكويت وأعاد الكويت للريادة من جديد بعد سنوات الجمود التي شهدتها الكويت بعد الغزو العراقي وتداعياته، فكل كويتي مخلص فرح جدا بنجاح المؤتمر الذي سوف يسجله التاريخ بأحرف من نور في سجل الشرف على مستوى العالم.

لكن ما يلفت النظر ان من ضمن التبرعات المعلنة تبرعاً سخياً من جمعية الإصلاح الاجتماعي بما يعادل ثلاثة ملايين دينار كويتي، وتبرعاً آخر من جمعية احياء التراث بما يعادل مليون دينار، والمفروض ان الجمعيتين من جمعيات النفع عام ميزانياتها على التبرعات وأعمال الخير فهل هناك مسؤول يسأل من أين لك هذا؟

من يتبرع بمليون دينار لابد انه يملك بالقليل عشرة ملايين، ومن يتبرع بثلاثة ملايين لابد وانه يملك ثلاثين مليونا، ومن حقنا كشعب ان نعرف مصدر تلك الأموال الطائلة وطريقة جمعها وصرفها، فالمعلن منها شيء وما لا يعلن عنه شيء آخر، لذلك فهذا التبرع السخي يلفت النظر ويثير اكثر من الف سؤال وسؤال بين الشعب الكويتي الذي يشعر ان من حقه ان يعرف، فهناك شعور غريب يسود بين الكويتيين، وهم يسمعون تلك الأرقام الفلكية، فنحن لا نستغرب تبرعات الهيئة الخيرية العالمية المدعومة من الحكومة، وكذلك المدعومة عالميا، لكن نستغرب تبرعات جمعيات النفع العام بتلك الأرقام الكبيرة جدا التي اثارت أسئلة كثيرة لا تزال تبحث عن اجابات، فإما ان يكون هناك دولة داخل الدولة وإما ان الدولة بالأساس لا تعلم أو انها تعلم وتغض النظر، فهل يظهر لنا مواطن صالح بمرتبة عضو في مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ويسأل من أين لك هذا؟…زين.