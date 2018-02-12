كتب – مفرح حجاب:

تتواصل فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان “الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي”، ومساء الاحد قدم طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية عرضا بعنوان “من دون قصد”، امام حضور جماهيري غفير، تقدمه رئيس المهرجان عميد المعهد الدكتور فهد الهاجري، وحشد من ضيوف المهرجان، وقيادات واساتذة وطلبة المعهد والمحبون للمسرح.

“من دون قصد” تأليف مريم نصير، واخراج بدر الحلاق، وتمثيل سعود بوعبيد، محمد اكبر، بدر البناي، هاني الهزاع، مصطفى محمود، محمد الانصاري، محمد البلوشي، محمد ملك، وصمم الديكور محمد الشطي، والاضاءة حسين الحداد، والازياء حصة العباد، ومساعد مخرج عبدالله الشواف.

انطلق العرض من المثل الشائع “ياما في السجن مظاليم”، فماذا يحدث للانسان عندما يتهم باقتراف جريمة لم يرتكبها؟ وماذا يحدث حين يجد نفسه سجينا يشاركه سجناء ابرياء مثله، يتعرضون لشتى انواع القهر؟

لكن في حقيقة الامر، رغم هذا الظلم الذي يقع على السجناء الخمسة لا يعفيهم من المسؤولية، لم تسعفهم النية الحسنة، حيث وجدوا انفسهم مع السجان ولكل منهم تهمة مختلفة، منها الاختطاف، غسل اموال، والسرقة، الى ان وصلت التهمة الاخيرة لسائق “تاكسي” بانه قاتل، وهو في الحقيقة لم يقتل، لكنه قام بتوصيل القتلة والارهابيين من دون ان يدرك، لكن فلسفة العرض تؤكد على ان كل شخص مسؤول عن تصرفاته، ولابد لكل من يقوم بعمل ان يتحري عنه، حتى لا يقع في المحظور، فرغم ان هؤلاء المتهمين لم يقترفوا اية تهمة في حقيقة الامر، لكنهم مسؤولون عن تعاملهم مع المجرمين، ووضعوا انفسهم في محل شك وشبهة، ومن هنا يتضح نضج العرض، من خلال مقولة “اننا جميعا سائقي تاكسي”، فنحن مسؤولون عن تصرفاتنا في الحياة، سواء عند توصيل نائب الى قبة البرلمان، او امتداح وزير او الدفاع عن اشخاص في اي اتجاهات دون قراءة منطقية للحدث.

اما على المستوى الفني، فكان العرض شيقا ومثيرا، وظهر جليا انضباط حركة الممثلين على الخشبة، لا سيما في المشاهد الجماعية، حيث شكلوا جميعا شكلا انسيابيا، لا سيما في الدخول والخروج الى الزنازين، وساهم في ذلك رشاقة الديكور الذي صممه محمد الشطي، حيث استخدم من الخلف كزنازين ومن الامام مكتب للتحقيق والتعذيب من قبل الضابط، فضلا عن ان تصميم الديكور بهذا الشكل جعله متفرداً وجديدا، وكان المخرج ذكيا حين قسم المسرح الى نصفين ليقدم تشكيلات الممثلين بشكل مناسب، كما استطاع بطل العرض الذي جسد شخصية “سائق التاكسي” مع الضابط ان يستخدما العامل النفسي في رفع مستوى ذروة الاحداث على الخشبة.

الاضاءة كذلك شكلت عنصرا مهما في اجواء السجن، وكانت بؤرة انطلاق للكثير من الاحداث، لا سيما عند دخول السجين للمرة الاولى الى فناء السجن، وكذلك في حالات التعذيب، لكنها لم تكن موفقة عند تحية الجمهور، فلا يوجد ظلام على المسرح، حين يظهر الممثلون وفريق العرض لتحية الجمهور.

مثل العرض اطلالة جيدة لكل من شارك فيه، لكن مستوى الصوت بالنسبة للممثلين كان بحاجة الى انضباط اكثر، حيث ظهر الكثير من الممثلين يتحدثون بصوت عال وخشن، والبعض الاخر لم نسمع صوته في الصالة، بشكل جيد، كما ينبغي ان يكون هناك اهتمام اكثر باللغة العربية، ومخارج الحروف، لكن هذا لم يقلل من الجهد الكبير الذي قدمه ابطال العرض.