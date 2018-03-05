د.حمود الحطاب

د. حمود الحطاب

اشفيكم ضيقتوا الدائري الرابع بإزالة التوسعة التي كانت قبل اشارة المرور بالقرب من الرقعي، لو تركتم التوسعة لعالجتم حتى الضيق وعنق الزجاجة للصاعد فوق الجسر للجهراء، ترى من سيستفيد من الرصيف الكبير الذي هو اكبر واوسع من مساحة الشارع، هل نحن في الصين حتى يكون الرصيف اوسع من الشوارع لكثرة المشاة؟

وين التفكير التخصصي، والله هناك فرص لتوسيع “الرابع” من غير هدر الملايين وانا على استعداد كمواطن ادلكم على التوسع رغم عدم اختصاصي. فالطريق يهمنا، ونحن نفكر فيه، ونحن نسير ولا يغيب عقلنا عن ملاحظة ماهو مناسب.

السيد اردوغان رئيس الجمهورية التركية يمسك السيف بيد فيقاتل وببسالة واقتدار العصابات التي سلطت على تركيا من قبل الاستعمار، وفي اليد الثانية يقوم بالتنمية للجمهورية التركية خلال جولاته في العديد من الدول الافريقية، وقد عقد صفقات تجارية كبيرة مع تلك البلدان التي رحبت به ايما ترحيب، وكذلك وقع اتفاقيات اقتصادية تنموية للدول الافريقية شراكة مع تركيا.

– النظام الفاشي السوري يقول إن الكلام عن الظروف الإنسانية في الغوطة مبالغ فيه… يانظام الفشل والخيبة حيلك بالغوطة اكثر حتى تحيلها الى مأساة انسانية.

– على العالم العربي أن يقفز خارج حلبة الحروب بين بلدانه فقد بلغ السيل الزبى.

كاتب كويتي