طلال السعيد

“راح الولد من كيس أهله” هذا باختصار شديد تلخيص لحادثة وفاة الطالب عيسى ثامر، رحمه الله، بعد ان تسببت المدرّسة في وفاته والتربية أوقفتها عن العمل وسوف تجري تحقيقا بالحادثة ثم تعلن النتائج، لكن مهما كانت نتائج التحقيق فلن تجفف دمعة أمه المكلومة ولن يرتاح قلب الأب الحزين فقد بعثا ابنهما للمدرسة ليتعلم. وليس ليتم ضربه وتعنيفه، فيكون ذلك سبب في وفاته والخطأ القاتل هنا ليس خطأ المدرسة فقط إنما هو خطأ إدارة المدرسة كلها والاختصاصي الاجتماعي بالذات الذي يجب ان يكون على علم بالحالات الخاصة في مدرسته وينبّه المدرسين لذلك، حتى المدرس الاحتياطي الذي يدخل الفصل للمرة الأولى يجب ان ينبه للحالة تفاديا لما لا تحمد عقباه.

استغرب عدم التحقيق مع إدارة المدرسة والاكتفاء بالتحقيق مع المدّرسة فقط، لذلك يجب على ولي امر التلميذ المغدور ان يرفع قضية على إدارة المدرسة كلها حفاظا على ارواح ابنائنا الطلبة، فهذه ليست حالة الضرب الاولى ولن تكون الاخيرة فهذه حال مدارسنا مع الاسف الشديد بسبب سوء الادارة وتخاذل الاختصاصيين الاجتماعيين، وعدم معرفتهم بالحالات الخاصة في مدارسهم، والمدرسين والمدرسات القادمين إلينا بعقدهم، وهم لا يعرفون معنى التربية قبل التعليم فقد قدموا من بلدان لاقيمة للإنسان فيها مع الاسف الشديد، فكل مافيها غال الا الانسان لاقيمة له!

والمؤسف حقا انهم قدموا إلينا بالسيئ من عاداتهم، وبدلا من ان يتأثروا بعاداتنا وتقاليدنا التي تحترم الفرد وتنمي فيه روح المواطنة واحترام حقوق الانسان، وبدلا من ذلك فرضوا علينا عاداتهم مع شديد الاسف!

المشكلة ان الوزارة لايزال اسمها وزارة التربية ولانعرف هل هي تربي الطلبة ليصبحوا رجال المستقبل، أم تربي المدرسين القادمين من الخارج ليتأقلموا مع وضع البلد، أم تترك لهم الحبل على الغارب ليعيثوا في مدارسنا فسادا تحت مسمى تدريس وشدّة وهم ينفسون عن عقدهم في ابنائنا، فيشخطون ويضربون باسم التعليم، حتى وان أدى ذلك الى وفاة طالب، فقد تعودوا ذلك، فليس للإنسان عندهم ثمن ولا قيمة، ولن يعجزهم التبرير، وعذرهم جاهز فلاتستغرب ان تقول المدرسة ان الطالب انتحر، او ان احد زملائه ضربه، فلن يصعب عليها ان تجد مبررا مع العلم ان الشكاوى عليها كثيرة ولَم يؤخذ بها حتى حصل ما حصل!

فمشكلات التعليم عندنا تتفاقم وتسير من سيئ الى أسوأ، وليس هناك وقفة جادة تعيد الأمور الى نصابها فهم حين يتعاقدون من الخارج يبحثون عن الأرخص حتى وان كان سيئا، ومن بلدان ثابت فشل التعليم فيها، والمؤسف حقا ان يدفع طالب حياته كي يلتفت المسؤولون للخلل… زين.