من مبادئ الإسلام وإنسانيته… التطوع

يحث الاسلام على التطوع ويجازي من يفعل الخير مهما قل ثوابا عظيما، يقول الله تعالى في القرآن «وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم اجرا» وايضاً «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» وهناك الكثير من الاحاديث التي تحث على التطوع ومساعدة الناس ومنها ان رجل جاء الى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله اي الناس احب الى الله؟ واي الاعمال احب الى الله؟ فقال احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، او يكشف عنه كربة او يقضي عنه دينا، او يطرد عنه جوعا، ولان امشي مع اخ لي في حاجة احب الي من اعتكف في هذا المسجد «اي مسجد المدينة» شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع اخيه في حاجة حتى تتهيأ له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام، وان سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.

في النهاية يبقى العمل التطوعي سمو ورقي وخير وسعادة واجر من الله فيما ان التطوع بالاعمال الخيرية والاجتماعية هو سعادة اولاً وسعة في الرزق ثانياً ورضا الرب ثالثاً وتحقيقاً للذات رابعاً واخيراً هو مشاركة انسانية.