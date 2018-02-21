الفارسي : طيارة الأمل « لنحب كوكبنا «هي الاحدث بعد علم الكويت

انطلق مساء اول من امس مهرجان الفارسي للطائرات الورقية السنوي السادس عشر، في احتفال أقيم في بيت العثمان بحولي ، برعاية رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود وبحضور رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد وممثلي الجهات الراعية .

وبعد السلام الوطني، بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ جبريل وهاب وهو فرنسي عاش في الكويت لمدة 20 عاما.

وفي كلمة بالمناسبة قال الشيخ عبدالله الاحمد : «اتوجه بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية».

وشكر الشيخ الأحمد فريق الفارسي للطائرات الورقية كأحد فرق مركز الكويت للعمل التطوعي على جهوده ومشاركته ب 200 مهرجان وفعالية محليا وعالميا ، حيث كان هدفه الرئيسي إيصال رسالة للجميع من أجل حماية البيئة والحفاظ على صحة الإنسان.

وعبر الأحمد عن سعادته بالمشاركة بافتتاح هذا المهرجان هذا العام متمنيا للقائمين عليه والمشاركين فيه التوفيق والنجاح.

وأكد الشيخ عبدالله الأحمد استعداد الهيئة لدعم جميع المبادرات الشبابية والأعمال التطوعية وتقديم كل مايمكن أن يسهم بانجاحها.

بدوره توجه مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك الدولي نواف ناجيا بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير. .

وقال ناجيا :»نفتخر بهذه المشاركة للعام الثاني على التوالي ، لاسيما وأن هذا المهرجان يعتبر بمثابة حدث خاص ينتظره الجمهور الكويتي بفارغ الصبر ويستقطب المئات من مختلف أنحاء العالم. كما أنه يتزامن مع الاحتفالات الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا مما يضفي أهمية خاصة .

ثم ألقى رئيس فريق الفارسي للطائرات الورقية عبدالرحمن الفارسي كلمة رحب فيها براعي الحفل وبرئيسة مركز العمل التطوعي وبالضيوف والحضور.

وأشار الفارسي : «إلى أن هذا الاحتفال يتزامن كعادته السنوية مع الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة ، عيد الاستقلال وعيد التحرير وننتهز هذه المناسبة لنهنئ صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الكويتية والشعب الكويتي بهاتين المناسبتين العزيزتين علينا جميعا، راجيا من الله العلي القدير أن يجعل الكويت واحة أمن وأمان.»

وكشف الفارسي عن تطلعه للإعلان خلال هذا الحفل عن أحدث طيارة وهي طيارة « الامل» ، بعد طيارة علم الكويت والمسجلة حاليا كأكبر طيارة ورقية في العالم، وطيارة

«اللخمة» التي تم تصميمها واطلاقها في فرنسا عام 2011 ولكن تم ايقاف تطييرها بسبب حجمها الكبير البالغ 1500 متر تقريبا ولأنها لا تصلح إلا للمهرجانات الكبيرة مثل مهرجان فرنسا ومهرجان الكويت ، أما طيارة الأمل والتي تحمل شعار (لنحب كوكبنا) فهي بقياس جديد ومساحتها حوالي 1204 أمتار مربعة، وجاءت كفكرة شاملة من أجل الدعوة للحفاظ على البيئة نظرا للاستخدامات الخاطئة لها ولثرواتها ، والتي أدت إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري ، ولنقدم من خلالها رسالة لجميع المختصين بالأمور البيئية لدراسة الظاهرة وتقديم الوعي البيئي لجميع الفئات والبيئات على اختلاف أنواعها والرسالة الثانية الاهتمام بالإنسان من جميع نواحي حياته. وشهد الاحتفال الذي قدمت فعالياته حبيبه العبدالله عرضا لفيلم عن إنجازات الفريق وفقرات متنوعه واختتم بتكريم راعي الحفل والراعيين والداعمين.