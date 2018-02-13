مهرجان “زكي طليمات” بأكاديمية الفنون

تنطلق فعاليات مهرجان المسرح العربي “زكي طليمات” في دورته الخامسة والثلاثين غدا الخميس، وتحمل اسم الراحل الدكتور سيد خطاب، تقديرا لمشواره الفني المليء بالعطاء والانجازات، وذلك تحت رعاية الدكتورة احلام يونس رئيس اكاديمية الفنون، والدكتور اشرف زكي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

وذكر بيان للاكاديمية انه من المقرر ان تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 من فبراير الجاري، على خشبة مسرح “علي فهمي” بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وان العروض المسرحية المشاركة في المهرجان من اعداد واداء طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، الى جانب انه سيتم تكريم مجموعة من الدفعات السابقة وتوزيع جوائز على العروض الفائزة.