باريس ـ أ ف ب:

يدخل باريس سان جيرمان الفرنسي دون نجمه البرازيلي نيمار الى مباراة اليوم ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني، آملا في تكرار سيناريو 1993 وقلب الطاولة على النادي الملكي حامل اللقب، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدخل نادي العاصمة الفرنسية الباحث عن أول ألقابه في المسابقة القارية الأم، اليوم بوضع مشابه تماما للمواجهة الأولى التي جمعته بريال عام 1993 حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إيابا واكتسحه 4-1.

وتغير الكثير بالنسبة للنادي الباريسي منذ مباراة الذهاب هذا الموسم، إذ فقد نيمار الذي خضع لعملية جراحي وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر.

وفي غياب أغلى لاعب في العالم، أظهر سان جرمان قدرته على مواصلة هيمنته المحلية بتجديد فوزه على مرسيليا بالنتيجة ذاتها في ربع نهائي الكأس، وعلى تروا 2-صفر السبت في الدوري. ويعود الفضل بذلك الى الأرجنتيني انخل دي ماريا الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراتين.

ويعول إيمري أيضا على الهداف الأوروغوياني ادينسون كافاني والأرجنتيني خافيير باستوري والإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي ماركينيوس، وخصوصا الشاب كيليان مبابي.

وفقد ريال فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي حيث يتخلف بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، كما خرج من الكأس المحلية.

واعتبر قائده سيرخيو راموس أن فريقه يخوض مباراة “الموسم”، مؤكدا بعد الفوز على خيتافي 3-1 السبت في الدوري “مسابقة دوري الأبطال تعني الكثير لنا. سنحاول ان نلعب بالجدية نفسها التي أبديناها هذا المساء”، متابعا “سيكون الأمر معقدا الا اننا سنقاتل من أجل تحقيق أهدافنا. نحن نعرف اننا نلعب من أجل (ان ننقذ) الموسم”.

الى ذلك، اعتبر مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه بات “جاهزا” لسان جرمان، “لقد تحضرنا بشكل جدي جدا لمباراة اليوم لدينا مباراة إياب وعلينا ان نخوضها بشكل تنافسي مختلف بالتأكيد .

وعلى ملعب “انفيلد”، يدخل ليفربول الإنكليزي مباراته مع ضيفه بورتو البرتغالي بعدما ضمن منطقيا التأهل الى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009، وذلك بعدما ألحق بمنافسه أقسى هزيمة أوروبية له على أرضه باكتساحه ذهابا 5-صفر.

ويخوض ليفربول لقاء اليوم قبل مواجهة صعبة ومصيرية السبت خارج قواعده ضد مانشستر يونايتد الذي يتصارع معه على وصافة الدوري المحلي، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب الى حد كبير.

وعلى رغم نتيجة الذهاب، طالب كلوب لاعبيه السبت بعد الفوز على نيوكاسل 2-صفر، بالتركيز “لأننا لم نحقق اي شيء حتى الآن. يجب أن نكون مستعدين مجددا، ونلعب ضد بورتو بأفضل مستوى لنا. فازوا بجميع مبارياتهم في الدوري منذ تغلبنا عليهم ويتصدرون الآن بفارق 5 نقاط”.