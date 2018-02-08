مهمة حرجة للعميد أمام النصر… وثأرية للعربي في مواجهة الجهراء

كتب- محمد إبراهيم:

تستكمل الجولة التاسعة لدوري “فيفا” الممتاز الليلة عندما يستضيف العربي نظيره الجهراء في موقعة ثأرية بالمنصورية فيما يحل العميد ضيفا على النصر في رحلة محفوفة بالمخاطر.

لابديل عن الفوز شعار يتصدر المشهد في مواجهتي اليوم لتحقيق الاهداف والاماني التي تختلف وفقا للمعطيات التي يعيشها كل فريق في الموسم الجاري ولاسيما في سباق دوري “فيفا”.

في المواجهة الأولى بين العربي قبل الأخير بـ7 نقاط والجهراء الوصيف بـ13 نقطة تفوح رائحة الثأر واستعادة الثقة بالوقت ذاته فالاخضر الذي سقط امام ابناء القصر الاحمر في معقلهم باستاد مبارك العيار ذهابا بهدف مقابل هدفين يطمح لضرب عصفورين بحجر واحد من خلال رد الدين لمنافسه إلى جانب التقدم خطوة على قائمة الترتيب في سبيله للابتعاد عن منطقة الخطر، متسلحا بلاعبيه الشباب والوافدين الجدد الذين أكد الجهاز الفني في أكثر من مناسبة أن اكتساب الثقة أحد أهم الاسلحة التي يسعى لاكتسابها من أجل العودة بشكل أقوى وبدء رحلة تحقيق النتائج الايجابية، على الجانب الاخر لا يبدو الجهراء أفضل حالا لاسيما وانه قام من خسارة موجعة امام النصر، ليرفع الجهاز الفني شعار استعادة الثقة وعودة الانتصارات من بوابة العربي من أجل التمسك بالوصافة.

فنيا تبدو قائمة الاخضر شبه مكتملة باستعادة علي مقصيد في الوقت الذي تضم فيه قائمة الغائبين أحمد ابراهيم وأحمد الخضر، ومن المتوقع أن يشرك الوطني محمد إبراهيم جمعة العنزي بالدفاع بجوار أحمد رحيل على ان يعود كيتا لوسط الملعب مع طلال نايف فيما يبقى ليو وبوبي كلمنت على جانب سعيد الرزيقي وحسين الموسوي من أهم الاوراق الهجومية، بالمقابل يفتقد الجهراء لحمود ملفي فيما تبقى بقية كتيبة ابناء القصر الاحمر جاهزة بقيادة فيصل زايد ورونالد مع داسيلفا ومحمد سعد.

العميد للظفر بالنصر

اللقاء الثاني بين الكويت المتصدر بـ 22 نقطة والنصر صاحب النقاط الـ 10 لا يقل أهمية وندية رغم الفوارق بين الفريقين فالابيض المتصدر والذي نجح ذهابا في الفوز برباعية مقابل هدف لا زال يعاني من أثار خسارة لقب كأس ولي العهد، خاصة انه لم يظهر بالمستوى المأمول أمام السالمية بالجولة الماضية رغم تحقيقه الفوز، بالمقابل فإن النصر الذي كان قريبا من أحراج العميد في قبل نهائي كأس ولي العهد والقادم من فوز معنوي مهم على الجهراء يعيش لاعبوه حال فنية ومعنوية مميزة يسعون لترجمتها بنتيجة ايجابية أمام العميد.

الأبيض ورغم انه يعاني من غياب جمعة سعيد، فهد حمود، يعقوب الطراروة بداعي الاصابة يمتلك الاوراق القادرة على تعويض النقص بوجود اوراق بديلة على نفس مستوى الأساسيين فيبرز في قائمة الابيض بهاء فيصل وعبد اللصالبريكي مع فهد العنزي ومحمد كمارا إلى جانب حسين حاكم قائد الدفاع، على الجانب الاخر تبدو صفوف العنابي بقيادة ظاهر العداوني مكتملة باستثناء غياب سيد ضياء للايقاف ويبرز في تشكيلته مشعل فواز مع طلال العجمي وابوكو إلى جانب توريس وروبين.