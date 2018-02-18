مهمة سهلة للأهلي وصعبة للزمالك اليوم

القاهرة- محمد الدمرداش:

يكمل اليوم،، فريق النادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ومتصدر جدول الترتيب أمام النصر متذيل البطولة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة متصدرا المسابقة برصيد 63 نقطة فيما تجمد رصيد النصر صاحب المركز الأخير عند عند 14 نقطة، وبات أقرب الفرق للعودة مرة أخرى إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يسعى حسام البدري المدير الفني للأهلي إلى استكمال رحلة المكاسب التي بدأها منذ 11 مباراة على التوالي في الدوري خلال مشواره لحصد اللقب للموسم الثالث على التوالي فضلا عن سعيه إلى تقديم أداء جيد بعد المستوى الباهت الذي ظهر عليه الفريق أمام الأسيوطي سبورت في الجولة الأخيرة رغم الفوز عليه بهدف نظيف فضلا عن توسيع فارق النقاط مع الإسماعيلي الوصيف.

قال حسام البدري إن نجاح الفريق في مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري أهم كثيرا من الحديث عن الأرقام القياسية مشددا على أن الفوز ومواصلة تصدر الدوري يأتي في مقدمة أولويات الجهاز الفني، وأوضح أنه يرفض نغمة حسم بطولة الدوري التي تتردد من الحين للأخر خاصة وأن المسابقة لم تحسم حتى الآن ولكن الجهاز الفني واللاعبين يتطلعون لحسمها رسميا وإضافة الدوري رقم 40 والثالث على التوالي.

في المقابل، يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على بتروجت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، على ملعب السويس في واحدة من أهم مباريات الجولة، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 42 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

يدخل الزمالك المباراة بقيادة إيهاب جلال بحثا عن مواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز على طنطا وسموحة ووادي دجلة، في ظل رغبة النادي في التقدم بجدول الدوري، ويتطلع الفريق الأبيض للحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من صعوبة المباراة،