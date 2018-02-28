مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين اقتحموا قبر يوسف في نابلس

نابلس – وكالات: اقتحم عشرات المستوطنين أمس، مقام “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، تحت حراسة من جيش الاحتلال، ما أدى إلى مواجهات مع فلسطينيين.

واندلعت المواجهات عند مدخل مخيم بلاطة في نابلس، إثر اقتحام المستوطنين قبر يوسف، القريب من الموقع، وأدائهم طقوس دينية.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، 17 فلسطينياً بالضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان بجروح أمس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب مدينة رام الله.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الطواقم الطبية تعاملت مع مصابين إثنين بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من مخيم الأمعري.