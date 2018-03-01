مواجهات قوية للكبار في “ممتاز السلة” غدا

كتب – أحمد السقا:

تستأنف غدا مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة بعد توقف استمر لمدة اسبوعا بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية وعيد التحرير ، حيث يلتقي الجهراء والقادسية فى الرابعة والنصف يليها مباراة النصر والعربي فى السادسة والنصف وتختتم المواجهات فى الثامنة والنصف عندما يلعب الكويت مع كاظمة ،وتستضيف صالة فجحان المطيري المباريات الثلاث.

وفى المباراة الاولي والتى تعد الابرز فى مواجهات اليوم حيث تجمع القادسية متصدر الترتيب مع الجهراء صاحب الوصافة ، يسعي ابناء حولي الى الفوز لكي يحافظوا على تواجدهم على قمة الترتيب بينما ابناء القصر فيطمحون الى ايقاف قطار انتصارات القادسية بالاضافة الى استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتهم من الكويت فى الجولة الماضية.

ويعول مدرب الاصفر المقدوني جورانكو على شايع مهنا وفهاد السبيعي فى صناعة اللعب بالتناوب بالاضافة الى عبد الله سالمين وعبد العزيز الحميدي وصالح يوسف بينما على الجانب فيعتمد مدرب الجهراء الليتواني لوكاس على الخماسي تركي حمود وعبد العزيز ضاري واحمد سعود ونايف الصندلي وعبد الله الصراف.

وفى المواجهة الثانية والتى لاتقل قوة عن السابقة حيث يلعب كاظمة مع الكويت فى مباراة تختلف اهدافها لكل فريق الابيض يسعي الى استمرار وتيرة الانتصارات والحفاظ على سجله خالي من الهزائم ومواصلة الزحف نحو تحقيق لقب الدوري بعد خسارة بطولة درع الاتحاد التي فاز بها الجهراء والبرتقالي يلعب للفوز وتحقيق انتصار يعيد الفريق الى المنافسة مرة اخري بعد خساراته امام الجهراء والقادسية فى الجولات السابقة.

وفى المباراة الاخيرة التى تجمع النصر مع العربي والمتوقع ان تكون متكافئة من جانب الطرفين لرغبة كلا منهما تحقيق اول فوز لهم فى البطولة بعد تعرضهم للخسارة فى الجولات الثلاث الماضية.

وفى منافسات دوري الدرجة الاولي والتى اقيمت اول من امس فاز الشباب على التضامن 43/71 كما حقق اليرموك فوز مهما على الساحل بنتيجة 61/66 بعد مباراة جيدة من جانب الطرفين.