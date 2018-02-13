مواجهة قوية للزمالك أمام دجلة اليوم

القاهرة- محمد الدمرداش:

يكمل اليوم، فريق نادي الزمالك، مشواره في الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع وادي دجلة على إستاد القاهرة الدولي عند الخامسة مساءً، في إطار الجولة 24 من المسابقة المحلية.

الزمالك يدخل المباراة مع مدربه إيهاب جلال، ساعيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري، بعد فوزين أمام طنطا وسموحة، حيث يأمل في الفوز الثالث ليقترب من خطف وصافة جدول الترتيب أملا في خوض مباريات دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

الأبيض يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة والفوز يجعله يخطف المركز الثالث مؤقتا من المصري البورسعيدي

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك، اللقاء، بتشكيل يضم، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومؤيد العجان وحمدي النقاز في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي وعماد فتحي في الوسط، وكاسونجو وأيمن حفني في الهجوم.

وفي المقابل، لا بديل أمام وادي دجلة للفوز على الزمالك للابتعاد عن خطر الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 23 نقطة ويعاني للابتعاد عن خطر الهبوط ولا بديل أمامه سوى الفوز على الزمالك لأن الخسارة تقربه كثيرا من العودة للمنافسة في القاع، بعدما حقق فوزا هاما على حساب بتروجت في الجولة الماضية وضعته في مركز مطمئن بعيدا عن شبح القاع.

وتقام اليوم، مباراة هامة في الدوري، عندما يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية عند السابعة والنصف مساءً، في إطار الجولة 24 من المسابقة.

وفي الأهلي، حدد النادي الأحمر، يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الفائز من مباراة «ريل كاديوجو» بطل بوركينا فاسو وفريق «مونانا» بطل الجابون في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا على أن تقام المباراة في السابعة مساءً على ستاد القاهرة.