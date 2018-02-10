أقام مجلس الرعية المارونية في الكويت احتفالاً بمناسبة عيد مار مارون بحضور المطران إدغار ماضي راعي ابراشية البرازيل وأميركا اللاتينية والمطران غطاس هزيم راعي ابراشية بغداد وشبه الجزيرة العربية والقائم بأعمال البعثة اللبنانية السفير ماهر خير وعدد من السفراء والشخصيات الرسمية والسفير البابوي لدى الكويت المطران فرانسيسكو مونتيسليو والارشمتنديت بطرس غريب ورئيس لجنة دار الفتوى اللبناية حسان حوحو وممثل رئيس المؤسسة وعضو مجلس الامناء حسان العميل وعدد من ابناء الجالية اللبنانية والمارونية.

بداية ألقى رئيس مجلس الرعية المارونية بالكويت المهندس جوزيف اسطفان كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن سعادته بهذا الاحتفال، وقدم التهاني لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتسلمه مقاليد الحكم، قائلاً: “هنيأ للكويت وللعالم العربي والمجتمع الدولي بقائد الانسانية وحكيم العرب حفظه الله”، كما قدم التهاني لدولة الكويت بمنسابة الاعياد الوطنية.

وتابع: نحتفل اليوم بعيد شفيع الطائفة المارونية، القديس مارون، الذي ارسى ثقافة عنوانها (نسك – تضحية – صلابة – وفاء – وقداسة) حملها اتباعها الى يومنا هذا.

وتحدث اسطفان: المارونية الاتية من بعيد وهي ركن من اركان هذا الشرق، وركيزة تاريخ لبنان، رسالة محبة ووفاء.

وقال السفير خير كلمة قال فيها: انه اليوم المنتظر يوم نجدد فيه تعلقنا بالقيم، قيم التسامح والمحبة، وتعلقنا بالوطن والرسالة. ورحب بضيف الرعية المارونية وجميع الحضور.

واعرب المطران ماضي عن امتنانه لهذا الاستقبال مؤكداً ان هذا العيد اصبح موعداً سنويا تنتظره الجالية اللبنانية على مختلف انتماءاتها وطوائفها، كما تنتظره الجاليات المسيحية العربية ايضا كموعد لقاء للمحبة وتعزيز أواصر الصداقة والاخوة.