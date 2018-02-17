كتب ـ منيف نايف:

القى رجال امن الاحمدي القبض على مواطنين وبحوزتهما مواد مخدرة وادوات تعاطي على الطريق الساحلي مقابل احد المجمعات التجارية.

وعند تجول رجال الامن في انحاء المحافظة اشتبهوا في احدى المركبات وعند توقيف قائدها والكشف عن هويته تبين انه مواطن وبرفقته احد اصدقائه وبدت عليهما علامات الخوف والارتباك وعند تفتيشهما احترازيا تم العثور بحوزتهما على المضبوطات فاحيلا الىالادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراء اللازم بحقهما.

على جانب اخر القى رجال امن حولي القبض على مواطن وهو بحالة سكر وبحوزته بطل خمر مستورد اثناء توقفه امام احدى البنايات في منطقة السالمية.

من جانب آخر ألقى رجال امن الجهراء القبض على خليجي بحالة غير طبيعية في منطقة الجهراء وبحوزته بقايا سجارتين تحتويان على مواد مخدرة وادوات للتعاطي.

وبحسب مصدر أمني فإن رجال أمن الجهراء وخلال تجوالهم الروتيني في منطقة الجهراء اشتبهوا بشخص بحالة غير طبيعية وبايقافه والتحقق من امره اتضح بانه غير قادر على الاعتناء بنفسه ماحدا بهم على تفتيش مركبته حيث عثر بداخلها على بقايا سيجارتين تحتويان على مواد مخدرة وادوات للتعاطي وجرى القبض عليه واحالته الى الجهة المختصة.