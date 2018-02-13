مواطنة أكلتها على يد زوجها بسبب حملها

كتب – مشعل السنعوسي:

اتهمت مواطنة زوجها المواطن بضربها لأنها حملت.

وبحسب مصدر أمني فإن المواطنة تقدمت الى مخفر شرطة صباح السالم افادت فيها بأنها وبعدما اعطت زوجها تقريراً طبياً يثبت حملها تفاجأت فيه يعتدي عليها بالضرب المبرح وذلك لرفضه فكرة الحمل في هذه الفترة، لافتا الى ان الشاكية زودت رجال الامن ببيانات زوجها وجار ضبطه.