القاتل خرج من السجن المركزي قبل أسبوع بعد قضائه عقوبة بتهمة الضرب

كتب- منيف نايف:

شهد احد المنازل في منطقة العمرية جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مواطن من مواليد 1976 بطلقة نارية بالرأس على يد شقيقه من مواليد 1971 اثر خلافات عائلية دارت بينهما في منزلهما وفر هاربا من الموقع حتى جرى القبض عليه على طريق الدائري السادس بعد مطاردة امنية ومحاصرته من قبل رجال مباحث الفروانية وعثر لديه على السلاح المستخدم في الجريمة كلاشنكوف.

ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوقوع جريمة قتل بقيام مواطن باطلاق النار على رأس شقيقه في منزلهما بمنطقة العمرية وعلى الفور سارع الى موقع البلاغ رجال الامن وتبين بان الضحية نقل الى مستشفى الفروانية من قبل ذويه وفارق الحياة.

واضاف ان رجال مباحث الفروانية انطلقوا الى مطاردة القاتل وجرت محاصرته على طريق الدائري السادس مقابل منطقة الضجيج والسيطرة عليه حيث اعترف بانه قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية دارت بينهما وذكر المصدر ان القاتل خرج من السجن المركزي قبل اسبوع بتهمة الضرب من تنفيذ الجريمة وتم تسجيل قضية القتل العمد ضده وجار التحقيق معه.

وتابع المصدر ان جثة التضحية احيلت الى الطب الشرعي لاستكمال الاجراءات اللازمة.