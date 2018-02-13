مواقع تتناقل صور القتلى الروس بغارات التحالف في دير الزور

موسكو – وكالات: تناقلت حسابات روسية على موقع “تويتر” الاسماء الأولى للمرتزقة الروس الذين قتلوا في ضربات نفذها التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في دير الزور شرق سورية، مشيرة إلى أن هذه الأسماء هي من مشاركات أقارب وزملاء القتلى.

وذكرت الحسابات أن معظم القتلى يتبعون لـ”سرية فاغنر الخاصة العسكرية” الروسية، وهي شركة تتعاقد مع المرتزقة الروس للقتال في سورية إلى جانب نظام الأسد، حيث تشير إلى أن مقتلهم كان في السابع من فبراير الجاري، الذي أعلن فيه التحالف عن استهداف قوات موالية للنظام في ريف دير الزور.

وأضافت إن من بين لاديجين أليكسي من مدينة ريازان لقي مصرعه بغارات التحالف، مرجحة أنه قاتل كمرتزق أيضاً شرق أوكرانيا.

ومن بين أسماء القتلى التي تم نشرها ماتفييف ستانيسلاف، الملقب ماتفي، وينحدر من مدينة أسبست، وكوسوتوروف ايغور نيكوليفيتش وكيريل انانيف.

على صعيد آخر، أعلن جيش النظام السوري أمس، العثور على أسلحة إسرائيلية أثناء تفتيشه المناطق المحررة من “داعش” بريف دير الزور.