مواقف لبنانية رافضة إمساك “حزب الله” بقرار الحرب والسلم

بيروت – “السياسة”:

ظهر بوضوح أن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، أراد التأكيد مجدداً أن قرار الحرب والسلم لا زال بيد حزبه وليس بيد الدولة اللبنانية، في البحر، كما هي الحال في البر، حيث ردّ رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد على نصر الله بالقول “بعد وظيفة حماية أرض لبنان من إسرائيل والإرهاب، يتطلع حزب الله إلى حماية بحر لبنان من أطماع إسرائيل، ولأن نجاحه محسوم أقترِحْ إلغاء الدولة وتسليمه مسؤولية الماء والكهرباء والعلاقة مع العالم أيضاً”، مضيفاً “إن السكوت أمام الفجور بحجة العجز أو تحقيق المكاسب شيطان أخرس”.

وأشار إلى أن “حزب الله يتقدم إلى الانتخابات على قاعدة نحمي ونبني، أي نحمي لبنان ونبني دولة تتناسب مع دورنا، فيتقدم الآخرون على قاعدة خدمات خاصة، علاقات اجتماعية، مال سياسي، وتعود المسؤولية على القوى التي دخلت التسوية بحجة العجز أو المكاسب”.

من جانبه، قال النائب خالد ضاهر إن “كلام نصر الله يعني أن قرار الحرب والسلم بيد حزب الله، ولو كان هناك غيرة وحرص على الدولة والمصلحة الوطنية، لوضع الحزب هذا السلاح بإمرة الدولة”.

وفي ردٍّ على نصر الله، اعتبر النائب نديم الجميل، أن معظم الدول النفطية تعاني مشكلات مع جيرانها، ولكن ما يضبط هذا الأمر هي المعاهدات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة وليس الميليشيات والسلاح غير الشرعي، كما هي الحال في لبنان.

من جهته، قال الرئيس ميشال سليمان إن ما قاله نصر الله، خطوة أولى باتجاه إقرار الستراتيجية الوطنية للدفاع.

وكان نصر الله، قال إن “المعركة على بلوك 9 ليست للجنوبيين بل هي معركة كل لبنان”، لافتاً إلى أن “الثروة النفطية الموجودة في لبنان هي ملك كل اللبنانيين”، ومؤكداً أن “القوة الوحيدة لدى اللبنانيين في معركة النفط والغاز هي المقاومة، لأن الجيش اللبناني ممنوع عليه أن يمتلك صواريخ”، مطالباً “المسؤولين اللبنانيين ألا يسمحوا للشياطين أن تلعب بين اللبنانيين لتفرّق صفوفهم”.

وقال إنه “إذا طلب مجلس الدفاع الأعلى اللبناني وقف المنصات الإسرائيلية داخل فلسطين نحن جاهزون لإيقافها خلال ساعات”.