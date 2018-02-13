مواقف مهمة للحريري في ذكرى اغتيال والده

بيروت – “السياسة”:

في الذكرى الـ”13″ لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري التي تصادف اليوم، يقيم “تيار المستقبل” احتفالاً مركزياً في بيال بوسط بيروت، يتحدث فيه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويحضره عدد كبير من قيادات التيار الأزرق والحلفاء، يتقدمهم ممثل لرئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى ممثل لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعلمت “السياسة” من مصادر “تيار المستقبل” أنه ستكون للحريري كلمة شاملة يحدد من خلالها مواقفه من التطورات الداخلية والإقليمية، سيما ما يتصل بملف الانتخابات النيابية والعلاقة مع الحلفاء، من دون الإشارة إلى موضوع التحالفات الانتخابية التي لم ينته منها بعد، بانتظار مزيد من المشاورات، وإن كانت المؤشرات تعكس توجهاً واضحاً لدى “المستقبل” للتحالف مع “التيار الوطني الحر” في عدد كبير من الدوائر.

كما سيتطرق الحريري إلى موضوع التهديدات الإسرائيلية، بعرض للموقف اللبناني الحازم في مواجهتها يداً واحدة، مشدداً على أهمية المؤتمرات الدولية التي ستعقد في الأشهر المقبلة لمساعدة لبنان وجيشه وقواه الأمنية.

وعشية 14 فبراير، زار مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ضريح الحريري وسط بيروت، على رأس وفد من العلماء والشيوخ، مؤكداً “أننا كلنا أمل بالله أن تكون هناك عدالة تجاه شخص الحريري وتجاه قضيته وتجاهنا نحن، والعدالة هي أكبر من الثأر والانتقام”.

على صعيد متصل أكدت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هودليشكوفا أن “المحكمة لن تسمح للمتهمين بعرقلة تحقيق العدالة من خلال غيابهم”، مشيرة خلال كلمة لها في ندوة نظمتها المحكمة للإعلاميين في مقرها في لاهاي، إلى أن “المحكمة الخاصة ليست محكمة للبنان فحسب، بل محكمة العديد من السوابق، وهي الأولى التي تحاكم على جرائم في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، شدد الناشط السياسي الياس الزعبي على أن نقطة ضعف المسؤولين الرسميين، تكمن في تبرير السلاح الخارج عن شرعية الدولة، معتبراً إن “مقولة ربط النزاع مع سلاح حزب الله قد تصح داخلياً لتمرير تسوية وتقطيع مرحلة، لكنها لا تصلح في مرحلة التصادم الإقليمي والدولي.