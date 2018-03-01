«موانئ دبي»: إثيوبيا شريكا ستيراتيجيا» في ميناء «بربرة» بأرض الصومال

وقّعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال وحكومة إثيوبيا امس في دبي اتفاقاً تصبح بموجبه إثيوبيا شريكاً استراتيجياً في ميناء «بربرة» في أرض الصومال بنسبة 19%، علاوة على استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير «ممر بربرة» كبوابة تجارية إلى الدولة الداخلية التي تعد من واحدة من أسرع الدول نموا في العالم.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51% في المشروع وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30% في حين تستثمر إثيوبيا في تطوير البنى التحتية لمشروع الممر التجاري، مع استهداف تحويل ميناء بربرة ليصبح ميناءً إقليمياً محورياً ومعبراً رئيسياً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.

وكانت موانئ دبي العالمية قد تسلّمت إدارة ميناء بربرة منذ مارس 2017 وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز انتاجيته.

وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط الرئيسي، بناء مرسى إضافي في الميناء، حيث باشرت موانئ دبي العالمية بالفعل تنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وانتاجيته، وتشمل رافعات جديدة سيتم تسلّم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري.

أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أهمية الاتفاقية مع حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال، مرحباً بالشراكة الستراتيجية التي وصفها بأنها تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة في ضوء الرغبة الصادقة المشتركة في إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز النمو التجاري للدولتين الجارتين وربطهما بالأسواق العالمية.

وشدّد بن سليم على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للدول، منوّهاً بدور موانئ دبي العالمية باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في تحفيز التجارة العالمية وسفيرا تجاريا لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات لاعباً أساسياً في المجموعات الاقتصادية الكبرى ومنح اقتصادها موقعا متقدما في صدارة الاقتصادات العالمية الكبرى انسجاماً مع أهداف «مئوية الإمارات 2071».

وأوضح قائلاً: «تعدّ هذه الخطوة تطورا هاما في تعزيز شراكتنا وتأكيد التزامنا تجاه شعبي إثيوبيا وأرض الصومال، ونتطلع للعمل معا لتحقيق المصلحة للجميع، ونحن متحمسون للغاية بشأن آفاق العمل مع الحكومة الإثيوبية التي تضم دولتها سوقا ضخمة بنحو 110 ملايين نسمة.