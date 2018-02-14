«موتول» تشارك بطل الدريفت الكويتي جولته في سلسلة بطولات 2018

قامت شركة الساير الهندسية احدى شركات مجموعة الساير، برعاية بطل الدريفت الكويتي علي مخصيد كجزء من اتفاقية شراكة زيوت موتول الفرنسية، التي تم توقيعها مؤخرًا . تأتي هذه الشراكة كرعاية تضم شعارات موتول على سيارة البطل علي مخصيد لسباق الدريفت تويوتا FT 86 المعدلة ، بالإضافة إلى تزويد البطل بزيوت موتول عالية الأداء المخصصة لسيارات السباق لمشاركته بسباقات الموسم الحالي.

«موتول» هي شركة فرنسية من الطراز العالمي متخصصة في صياغة وتصنيع إنتاج و توزيع زيوت المحركات فائقة التقنية . تعتبر موتول أول مصنع زيوت يقوم بإستخدام تكنولوجيا استر لتصنيع زيوت سيارات صناعية 100% من خلال الاستفادة من الابتكار الذي اخترع أول مرة لصناعة الطيران.

كان علي مخصيد أحد أفضل المشاركين في نهائي سلسلة ريدبول للدرفت الذي عقد مؤخرًا في حلبة سرب الكويت. وقد تصدر علي الثلاثة متسابقين من الكويت الذين شاركوا في التصفيات المحلية. وقد أبهر المتنافس الكويتي الحكام بفوزه بلقب ملك الدخان «كنج اوف سموك».

وقال كريشنا كومار، مدير عام الساير الهندسية: «مجموعة الساير وموتول سعداء لشراكتهم مع الشاب الكويتي الطموح و إننا نتمنى لعلي الأفضل في المنافسات المستقبلية تعتبر موتول المورد الرسمي للعديد من فرق السباقات، بما في ذلك «قسم سباق تويوتا تي ار دي «بالاضافة للعديد من الفرق المصنعين والأوروبية الاخرين، فإنه من خلال هذة الشركات والتعاونات، تقوم شركة موتول بتطوير تكنولوجيا الزيوت».