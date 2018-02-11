عواصم – وكالات: اخترق بعض قراصنة الإنترنت الإيرانيين، العديد من المواقع الإخبارية، التي تصدر باللغة الفارسية، ونشروا بها خبر موت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكشفت المواقع الايرانية، تعرض موقع صحيفة “آرمان” الإلكترونية الإصلاحية، اضافة الي موقع صحيفة “قانون”، وصحيفة “ستاره صبح” والموقع الإخباري “فرارو” لاختراق مساء أول من أمس، حيث تمكن الهاكرز من إدراج خبر وفاة المرشد.

ومن بين المواقع الإيرانية التي تعرضت للاختراق أيضا، مواقع “قانون سياست”، و”جهان نون ديلي”، و”ستاره صبح”، وجاء الاختراق عشية الاحتفالات النظام بالذكرى ال39 للثورة، حيث دعا الإيرانيين للخروج في تظاهرات لتجديد دعمه للنظام، في حين اعتزم المعارضون الخروج للهتاف بسقوط نظام خامنئي.

في غضون ذلك، احتشد مئات الالاف من الايرانيين، لاحياء ذكرى الثورة الاسلامية، منددين بالولايات المتحدة واسرائيل باعتبارهما من الطغاة.

وفي تحد للضغوط الغربية، تم عرض صاروخ “قدر” البالستي، الذي يبلغ مداه ألفي كيلومتر في شارع ولي عصر بوسط طهران، بينما قدر التلفزيون الايراني أن “عشرات الملايين خرجوا احياء لذكرى الثورة”.

وقال الرئيس حسن روحاني للحشد، ان “الولايات المتحدة واسرائيل تريدان اثارة التوتر في المنطقة، تريدان تقسيم العراق وسورية وايجاد فوضى طويلة الامد في لبنان، لكن بمساعدتنا باءت سياستهما بالفشل”، مضيفا “أرادت أميركا التدخل في شؤون بلادنا. لكنها فشلت بسبب وعي أمتنا ووحدتها”.

وأكد أن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي مع الغرب طالما التزم به الطرف الآخر.

ودعا إلى عام من الوحدة، مهيبا بالمحافظين عدم منع المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات مستقبلا.

على صعيد آخر، دعا روحاني لتطوير علاقات بلاده مع اوزبكستان، معتبرا لدى استقباله وزير الخارجية الاوزبكي عبدالعزيز كامل بطهران، ان تفعيل طاقات التعاون بين البلدين يشكل خطوات مميزة لتحقيق قفزة نوعية في مسار تطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعلن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي، أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بالتجسس، موضحا إنهم “جمعوا معلومات سرية في قطاعات ستراتيجية من البلاد باسم المشاريع العلمية والبيئية”.

بدورها، أعربت الأوساط الأكاديمية عن صدمتها أمس، بعد وفاة الناشط البيئي الايراني الكندي البارز كاووس سيد إمامي، الذي أعلنت السلطات أنه انتحر في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله.

واعتقل إمامي (63 عاما) وهو رئيس “مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية” مع سبعة من زملائه في 24 يناير الماضي، وأعلنت عائلته عن وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس.

وقال نجله رامين، وهو مغن شهير، عبر موقع “انستاغرام” إنه من “المستحيل فهم الأخبار التي تحدثت عن وفاة والدي”، مشيرا إلى أن الشرطة أبلغت والدته “إنه انتحر. لا أزال غير قادر على تصديق ذلك”.

من جهتها، أصدرت “رابطة علم الاجتماع الايرانية” التي كان إمامي عضوا نشطا فيها، بيانا يشكك في الادعاء بأنه انتحر.

وقال مصدر قريب من المنظمة، إن أعضاء المؤسسة السبعة الآخرين لا يزالون في السجن، وبينهم رجل الأعمال الايراني الأميركي مراد طهباز، وهومان جوكار الذي ترأس برنامجا لحماية الفهد الآسيوي المهدد بالانقراض.

وجاءت وفاة إمامي بعد ورود تقارير عن نحو حالتي انتحار في المعتقل على ارتباط بالاحتجاجات الأخيرة، حيث أفاد النائب محمود صادقي أن متظاهرا يبلغ من العمر 23 عاما يدعى سينا غنباري توفي في سجن ايوين بطهران، فيما توفي الآخر بعد اعتقاله في مدينة آراك بوسط البلاد، وأفاد مسؤولون أنه طعن نفسه حتى الموت.

وقال أكاديمي عرف إمامي جيدا “الجميع في حالة صدمة”، موضحا أنه “كان أحد أفضل الاساتذة. كان عميقا وهادئا للغاية. لم يكن مسيسا على الإطلاق. لقد أحب ايران والبيئة”.

وأضاف أنه “عاد مؤخرا من كندا حيث كان يجري أبحاثا. ولدى عودته، استدعي مرات عدة” من قبل السلطات.

وقال زعيم حزب “اتحاد ايران” الاسلامي الإصلاحي علي شكوري راد عبر “تويتر”، إن وفاة إمامي “أثارت موجة من التساؤلات والقلق في أوساط العامة”.

وكتب “عززت المعلومات المبهمة وغير المكتملة الصادرة عن المدعي العام المخاوف. ماذا يحصل في هذا البلد؟ لماذا لا يعطي القضاء المعلومات في وقتها وبشفافية؟”