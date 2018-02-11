“موت فيني” إيمان انضمت إلى “اتش برودكشن”

تعاقدت شركة “اتش برودكشن” الاماراتية الداعمة للمواهب واصوات الشباب في الوطن العربي، مع المطربة المغربية ايمان احد المشاركين في برنامج “اراب ايدول”، ويأتي هذا التعاقد بعد اجتيازها مرحلة التجارب والاداء، والمشاركة المميزة التي ظهرت بها في تلك المرحلة.

ايمان قالت: سعيدة للغاية بانضمامي لشركة “اتش برودكشن” لمدة خمس سنوات، وسنقدم في البداية اغنية بعنوان “موت فيني” من كلمات مرهف الحس والحان المطرب والملحن الاماراتي حبيب الياسي والتوزيع للمايسترو نشوان طلال، والشركة لم تبخل علي بشيء بمجرد تعرفها على موهبتي، واتمنى ان اكون عند حسن ظنهم في الانطلاقة الاولى التي سيتم تسجيلها خلال الايام المقبلة في استديوهات دبي.

واوضحت ان تفكيرها حاليا بعيد عن السينما والتمثيل وان التركيز منصب فقط في مجال الغناء، لانها في البداية وتحتاج الى تركيز اكثر لضمان الاستمرارية لما تطمح له حاليا في هذا المجال، اما بالنسبة للسينما والدراما فستكون مرحلة تالية ستتجه اليها عند وجود نص مميز يضيف لها.

وعن تعاقدها مع “اتش برودكشن” وما توصلوا له في الاتفاق قالت: رغم تقديمي مجموعة من الاغنيات في المغرب والمشاركة في بعض الحفلات، الا ان الانطلاقة الحقيقية ستكون من خلال شركة “اتش برودكشن” بقيادة المنتج علي الياسي الذي قدم العديد من المواهب من خلال شركته التي تؤمن دائما بالمواهب العربية ولا تقتصر فقط على الاماراتيين او الخليجيين، وقد اتفقنا على البوم غنائي كامل خلال الفترة المقبلة، في حال نجاح الاغنية الاولى. من جانبه قال المنتج الياسي: ايمان تمتلك كاريزما مميزة جعلتنا نتعاقد معها على الفور، خصوصا انها تتميز بصوت طربي اصيل، وسرعة تجاوب كبيرة وتفاعل قوي مع كل انواع الموسيقى، لذا قررنا في الشركة التعاقد معها على الفور، خصوصا ان هناك الكثير من الاشخاص والجمهور والمقربين من الشركة اكدوا على انها موهبة متميزة تستحق الظهور في الوسط الفني بشكل افضل، وان يبرز صوتها للجمهور العربي، وبالتالي كان انضمامها لنا لايماننا بانها ستقدم شيئا مميزا على الساحة الغنائية وسط الكثير من الاصوات الموجودة.