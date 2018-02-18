التربية: لا تعطيل للدراسة واستثناء للحالات الخاصة

اجتاحت البلاد أمس موجة غبار ادت الى انخفاض الرؤية الافقية الى اقل من الف متر وصاحبتها امطار رعدية متفرقة.

وفيما دعت «الداخلية» و«الاطفاء» الى اخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الطقس، استمرت حركة الملاحة الجوية في المطار على طبيعتها كما استمرت الدراسة في جميع المدارس مع استثناء الحالات الخاصة وايقاف الانشطة الخارجية وطابور الصباح.

وفي هذا السياق، ذكرت ادارة الارصاد الجوية الكويتية ان البلاد تأثرت بامتداد منخفض جوي من ناحية الشمال ممتد الى طبقات الجو العليا مما يؤدي الى تكاثر كميات السحب المنخفضة والمتوسطة ويضعف تدريجيا مع فرصة لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار.

واضافت عبر موقعها الالكتروني ان البلاد تأثرت بانخفاض الرؤية الافقية بسبب الغبار العالق تصل الى اقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة مع نشاط في الرياح الجنوبية التي قد تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا في الساعة، متوقعة ان يطرأ تحسن في الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة مع تساقط امطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.

من جانبه أعلن وكيل وزارة التربية الكويتي الدكتور هيثم الاثري امس انه لا تعطيل للدراسة في ظل الأجواء المناخية التي تشهدها البلاد حاليا الا ان هناك استثناء للحالات المرضية الخاصة.

وقال الأثري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس انه تم إيقاف الأنشطة الخارجية فقط ومنها طابور الصباح لافتا الى ان هذه الأجواء لا تستدعي حتى الان التعطيل الا انه سيتم الغاء الأنشطة الخارجية فقط.

وأوضح انه فيما يخص الحالات الخاصة التي تعاني من تلك الأجواء كمرضى الربو فانه يسمح لهم بالخروج من المدرسة مشيرا الى انه في حالة تغير الأجواء المناخية للأسوأ بحيث تمنع وتعيق العملية الدراسية فستتوقف الدراسة.

وأضاف ان الوزارة فوضت مدراء المدارس بالتنسيق مع مدراء المناطق التعليمية لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بايقاف الدراسة من عدمه لاسيما وان الحالة المناخية تتباين من منطقة لاخرى وحتى داخل المنطقة التعليمية من مدرسة الى أخرى.

من جانبها قالت الإدارة العامة للطيران المدني امس أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة خالد الشعيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية مشيرا الى أن مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة في المطار إضافة على ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.

بدورها دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار التي تشهده البلاد.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ(الداخلية) في بيان صحافي بقائدي المركبات عدم الوقوف المفاجئ ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر ودعت إلى ضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات.

وأشارت إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية.

الى ذلك اهابت الإدارة العامة للاطفاء بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وخاصة مرتادي المناطق البرية والبحرية لعدم إستقرار الحالة الجوية في البلاد نتيجة لنشاط الرياح المثيرة للغبار.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في (الاطفاء) في بيان صحافي ان سرعة الرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة الامر الذي قد يتسبب في اثارة الغبار لتقل معه الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

ودعت إلى متابعة الحالة الجوية عن طريق موقع ادارة الأرصاد الجوية ووسائل الإعلام مؤكدة ان جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات تعمل بكامل جهوزيتها حيث اتخذت الإستعدادات للتعامل مع البلاغات الطارئة والإنسانية على هاتف الطوارئ 112.