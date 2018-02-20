عواصم – وكالات: اعترفت موسكو، أمس، بإصابة العشرات من الروس في سورية مطلع الشهر الجاري، الا انها نفت ان تكون مسؤولة عن انشطتهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن العشرات من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، أصيبوا في اشتباكات وقعت بسورية في الاونة الاخيرة، ويجري علاجهم في مستشفيات روسية.

وذكرت في بيان، أنه “خلال اشتباك عسكري وقع مؤخرا، ولم تشارك فيه القوات المسلحة الروسية بأي حال، قتل مواطنون من روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة وأصيب أيضا عشرات اخرون”.

وأضافت أن “المصابين نقلوا الى روسيا حيث يتلقون العلاج في أكثر من منشأة طبية”.

وأفادت “كما أشرنا من قبل، فهناك مواطنون روس في سورية سافروا الى هناك بمحض اراداتهم ولاهداف مختلفة. وليس من مهام وزارة الخارجية تقييم قانونية وشرعية قراراتهم”.

ويرفض المسؤولون الروس الاقرار بتواجد مرتزقة روس في سورية، رغم تزايد المعلومات عن مشاركتهم الناشطة في القتال لصالح الحكومة السورية.

في غضون ذلك، أصدر رئيس الإدارة الثامنة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يوري كوزنيتسوف، أمرا بوقف إشارات الاتصال في شبكتي الجيلين الثاني والثالث في القاعدتين الروسيتين “حميميم و”طرطوس” في سورية، حيث تتولى مسؤولية تنفيذ الأمر إدارة قوات المكافحة الإلكترونية.

ولفتت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، إلى أن الوثيقة تنص على ضرورة وقف إشارات الاتصال حتى 30 مارس المقبل على جميع مناطق الوجود العسكري الروسي في سورية، وفي طرطوس حتى الأول من يوليو المقبل.

ونسبت لمصدر في وزارة الدفاع، القول إن أمر هيئة الأركان العامة جاء على خلفية هجمات الطائرات المسيرة، التي يمكنها تتبع إشارات معينة عن طريق رقم الهاتف.