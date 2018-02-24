موسكو تعترض على إدانة إيران بشأن اليمن

نيويورك – أ ف ب: عارضت روسيا الجمعة مشروع نص تقدمت به بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وفرنسا، يدين إيران لعدم منعها وصول شحنة أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن موسكو رفضت أول من أمس، خلال مفاوضات هذه الوثيقة، وستجرى مشاورات جديدة خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وتدين مسودة النص إيران لعدم تطبيقها حظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ العام 2015، ولأنها «اخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسليم وبيع ونقل (صواريخ إلى الحوثيين) بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتدعو إلى اتخاذ «اجراءات اضافية» ضد إيران بالتحديد.

وأكد خبراء للأمم المتحدة في تقرير، إن إيران لم تنفذ التزاماتها منع وصول الصواريخ إلى اليمن.

ويفترض أن يجري مجلس الأمن الدولي غداً الإثنين، تصويته السنوي على تجديد الحظر على اليمن.

وفي نظر الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بريطانيا والمانيا وفرنسا، تقف طهران وراء هذه الشحنات. وقال ديبلوماسي أوروبي «لا شك» في ذلك، رافضاً إضافة أي تفاصيل عن الأدلة التي يملكها الغربيون.