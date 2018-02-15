موسكو: يستحيل استئناف رحلاتنا الجوية للمنتجعات المصرية

سوتشي – الأناضول: أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي فلاديميروفيتش، استحالة الاستئناف الفوري لرحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن فلاديميروفيتش، أنه أبلغ نائب وزير الخارجية المصري، أنه لا توجد فرصة الآن لاستئناف حركة الملاحة الجوية إلى المنتجعات السياحية.

وفي المقابل، جدد المسؤول الروسي التأكيد على استئناف حركة الطيران بين روسيا والعاصمة المصرية القاهرة أواخر فبراير الجاري، موضحا أن موسكو اتخذت قرار استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي، بعد تعزيز سلطاته الإجراءات الأمنية فيه، امتثالًا للمطالب الروسية.

وأوقفت موسكو رحلاتها إلى القاهرة، عقب تحطم طائرة روسية بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر من العام 2015، وقُتل جميع من كان على متنها وعددهم 224 شخصًا، لكن تظل الخطوة الأهم بالنسبة للقاهرة، استئناف الرحلات للمنتجعات لاستعادة حركة السياحة الروسية، المتوقفة منذ نوفمبر من العام 2015.