كتبت – مروة البحراوي:

فيما أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها ادارة التفتيش في محافظتي مبارك الكبير والفروانية عن تحرير 26 محضر مخالفة خلال الأعياد الوطنية، اشتكى عدد من موظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية من عدم صرف رواتبهم حتى كتابة هذه السطور، وأعربوا عن استيائهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم استلام الراتب حتى الآن!

وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية، نفذ مركز ضاحية صباح السالم التابع لادارة التفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملة تفتيشية خلال عطلة الأعياد الوطنية على محلات ومراكز بيع المواد الغذائية في كل من منطقة غرب أبوفطيرة أسواق القرين وعلى منطقة المسيلة أسفرت عن تحرير 6 مخالفات واصدار 25 تنبيهاً تم توزيعها على المحلات غير الملتزمة بعدد من الاشتراطات.

وأوضح رئيس مركز ضاحية صباح السالم مطلق الدغر ان الجولات التفتيشية التي نفذها المركز جاءت تحت اشراف مدير محافظة مبارك الكبير عبدالله عباس ومراقبة الأغذية عزيزة العبد الله لتسفر عن تحرير 6 محاضر مخالفات عدم توفير الاشترطات العامة للمحل وممارسة نشاط غير مرخص بها اضافة الى اصدار 25 تنبيها لعدم توفير الاشترطات العامة للمحل وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة وقيام العامل بتداول الاغذية دون حصولة علي شهادة صحية.

كما نفذت إدارة تفتيش محافظة الفروانيه في الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولات تفتيشية على محلات تداول المواد الغذائية في منطقتي الفروانية والفردوس، بتوجيهات من مدير إدارة تفتيش الفروانيه سطام السهلي وتحت إشراف مراقب الأغذيه محمد العازمي، وأسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة تمثلت في قيام العامل بتداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية وقيام صاحب العمل بتشغيل عامل دون الحصول على شهاده صحية الى جانب فتح منشأه قبل الحصول على ترخيص صحي من قبل الهيئة وعدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية والنظافة العامة أثناء العمل.