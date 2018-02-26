“موعد صلاة” بحريني في “أسوان” السينمائي

شارك المخرج البحريني احمد الكويتي بفيلمه القصير “موعد صلاة” في فعاليات مهرجان “اسوان السينمائي الدولي”، بدورته الثانية التي تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وينظم بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين في مصر، وتضمنت فعاليات المهرجان اكثر من مسابقة ابرزها الافلام الطويلة وشارك فيها 12 فيلما من مختلف دول العالم، من بينها اربعة افلام عربية، حيث مثل مصر فيلمان هما “زهرة الصبار” من اخراج هالة القوصي، وقد حصلت بطلته منحة البطراوي على جائزة “أفضل ممثلة” في الدورة الاخيرة من مهرجان “دبي السينمائي”، وفيلم “مستكة وريحان” من اخراج دينا عبدالسلام.

فيلم “موعد صلاة” يتناول بعض التشابكات الاخلاقية والدينية حيث يدور الفيلم حول فتاة اماراتية تخرج في رحلة مع صديقتها المصرية الحامل، وحين تتعطل سيارتهما في منطقة نائية، تلجأ المرأتان الى المسجد الوحيد في المنطقة طلبا للمساعدة بقصة رائعة ومبتكرة خفيفة.

الفيلم يحمل رسالة بالغة الاهمية ويجسد الصراع بين سيدتين وامام مسجد كبير السن، رفض في البداية دخول سيدتين احداهما حامل، وتوشك ان تضع طفلها، الى بيت الله المخصص للعبادة، ولا يصح ان يشهد ولادة امرأة، خاصة في وقت اقترب موعد الصلاة، وتوافد المصلين على المسجد، الامر الذي يتنافى مع قدسية المسجد.