بروكسل – كونا: اكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني ان الاتحاد سيعمل مع الكويت لانجاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق الذي بدأ امس ويستمر حتى الغد.

واعربت موغريني عن شكرها لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد على دعوتها لتمثيل الاتحاد والمشاركة برئاسة المؤتمر قائلة “نحن جميعا نتشاطر مصلحة تحقيق الاستقرار الدائم والازدهار في العراق”.

واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي سيعمل مع دولة الكويت لتأكيد دعمهما للعراق في المرحلة الحرجة التي يمر بها.

واوضحت موغريني ان حكومة العراق وجيشه وشعبه عملوا بجد من اجل هزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وحان الوقت الآن لتعزيز المكاسب ضد التنظيم واحلال السلام في العراق مؤكدة استعداد الاتحاد للمساهمة بتحقيق الاستقرار واعادة بناء العراق.

واكدت ان الهزيمة الاقليمية لـ(داعش) هي نقطة تحول في تاريخ العراق ويمكن ان تعطي الامل للمنطقة بأكملها.

كما اكدت موغريني ان الاتحاد الاوروبي مؤيد رئيسي للعراق اذ تبلغ استثماراته في العراق اكثر من 650 مليون يورو (796 مليون دولار اميركي) منذ عام 2014.

واشادت بالكويت باعتبارها “قوة الاعتدال والحوار في المنطقة” وقالت: ان “الكويت اصبحت ايضا فاعلا انسانيا مهما ليس في العراق فحسب بل في سورية واماكن اخرى ايضا وساهمت بحل النزاعات والانعاش المبكر والاغاثة بدعم سياسي ومالي ولوجستي”.

واضافت ان قرار دولة الكويت الاخير بتمويل عمليات وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في سورية جاء في الوقت المناسب بالنسبة للوكالة ولللاجئين الفلسطينيين.

واعربت موغريني عن تطلع الاتحاد للعمل مع الكويت باعتبارها شريكا وصديقا في منطقة الخليج، مشيرة الى ان الاتحاد كثف علاقاته مع دولة الكويت على مدى السنوات الماضية وسيستمر بذلك هذا العام.