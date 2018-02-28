موقعة مصيرية بين الدحيل والسد بالدوري القطري

الدوحة – أحمد عبدالفتاح:

يدخل فريق الدحيل مباراة اليوم أمام السد في قمة الدوري القطري لكرة القدم من أجل تحقيق الفوز وضمان اللقب في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب عبدالله بن خليف بالجولة الـ 19 من المسابقة.

ويحتل الدحيل صدارة الدوري برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن السد الذي يطمح بدوره في تحقيق الفوز في فرصته الأخيرة لتخطي الدحيل في مقدمة الترتيب مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري.

ويتوقع أن تشهد المباراة اثارة كبيرة خاصة في ظل تواجد مدربين كبيرين في الادارة الفنية هما البرتغالي جوزفالدوا فيريرا مدرب السد والجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل والمتخصص في التتويج بالألقاب المحلية مع فريقه الحالي.

ويضم الفريقان نخبة كبيرة من النجوم ففي السد يتواجد تشافي هرنانديز والجزائريان بغداد بونجاح ويوغرطة حمرون وأكرم عفيف، لكن الفريق سيعاني من غياب حسن الهيدوس والايراني مرتضى كنجي للاصابة، في الوقت الذي يضم الدحيل المغربي يوسف العربي متصدر ترتيب الهدافين والتونسي يوسف المساكني ثاني اللاعبين في قائمة الهدافين، والكوري نام تاي هي وكريم بوضيف وتواجد دفاع قوي.

من جهة أخرى قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة اعتبار الغرافة فائزا 3/ صفر على المرخية الذي فاز 3-2 في الجولة 18، وذلك بسبب مشاركته 6 لاعبين في قائمة الفريق للمباراة وهو ما يعد مخالفا لمشاركة اللاعبين المقيمين، وبالتالي يتقدم الغرافة للمركز الخامس على حساب السيلية ويفصله نقطة عن ام صلال الذي يتواجد في المركز الرابع، في الوقت نفسه يظل المرخية بنقاطه الـ 9 في مؤخرة الترتيب ويتأزم موقفه في الدوري ويقترب من الهبوط.