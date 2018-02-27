القاهرة – محمد أبو العزم:

استطاعت بموهبتها ترك بصمة واضحة في الأعمال الفنية التي شاركت بها، نجحت في لفت الأنظار اليها بالمشاركة في برنامج “snl بالعربي” عبر المواسم الأربعة للبرنامج، ومن خلاله كتبت شهادة ميلادها الفنية.

تعيش حاليا حالة من النشاط الفني، إذ انتهت من تصوير مشاهدها في أحداث فيلم “بيكيا”، كما تشارك في بطولة مسلسلي “خفة يد” و”ربع رومي”.

عن كواليس هذه الأعمال، التقت “السياسة”، الفنانة ميرنا جميل في هذا الحوار.

كيف وجدت المشاركة في برنامج “snl بالعربي”؟

محظوظة جدا لأنها تعتبر نقلة مهمة في مشواري الفني، فخورة بالمشاركة في البرنامج باعتباره من أنجح البرامج في العالم، تقابلت مع ممثلين كثيرين في كل حلقة من البرنامج، وجسدت شخصيات مختلفة وعديدة، طوال 52 حلقة وكنت أتمنى تقديمها على الشاشة.

هل سيتم تقديم جزء خامس؟

بعد النجاح الذي حققته المواسم الأربعة، بالتأكيد يوجد جزء خامس، سنصور حلقاته خلال الأيام المقبلة.

من رشحك للمشاركة في فيلم “بيكيا”؟

الفنان محمد رجب هو من رشحني، سعيدة بهذا الترشيح والتعاون معه خصوصاً أنه ممثل موهوب، يحب عمله جدا واستفدت منه كثيرا.

ما الذي دفعك لقبول هذا العمل؟

السيناريو مكتوب بحرفية شديدة، القصة جديدة على السينما، كذلك الشخصية التي أجسدها مختلفة عما قدمت من قبل، كما أنني محظوظة بالعمل مع المخرج محمد حمدي، لأنه يعي شغله جيدا، يتعامل بكل جدية مع الممثل الذي يقف أمامه.

ماذا عن الشخصية التي تجسدينها؟

أجسد شخصية الدكتورة سيرين زوجة محمد رجب ضمن أحداث الفيلم، في الأحداث الأولى تظهر بشخصية طيبة وتعيش قصة رومانسية مع زوجها.

ما تطورات الشخصية؟

في نهاية الأحداث سيكتشف المشاهد أنها سبب ما حدث من ضرر لزوجها طوال الأحداث، سيكتشف أنها شخصية شريرة.

هل يوجد بالفيلم مشاهد كوميدية لك؟

الشخصية بعيدة تماما عن الكوميديا، تعمدت هذا عندما وافقت على العمل لأغير جلدى بعد حلقات البرنامج الكوميدية، أتمنى أن تنال اعجاب الجمهور.

ماذا عن مسلسل “خفة يد”؟

انتهيت من تصوير مشاهدي أخيراً، رشحني المخرج معتز التوني للمشاركة به، لن أفصح عن تفاصيل شخصيتي، يكفيني القول بأن المسلسل كوميدي.

كيف كانت كواليس العمل؟

رائعة، شعرت براحة نفسية في التعاون مع المخرج معتز التوني، تجمعني علاقة صداقة بكل فريق العمل، محمد سلام، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، تخرجنا معا من مركز الابداع الفني للمخرج خالد جلال دفعة مسرحية “بعد الليل”، توجد كيمياء وتفاهم بيننا، تعرفت على ايتن عامر عن قرب من خلال مشاركتها في حلقات برنامج “snl بالعربي”، بالتالي فالفريق يعرف بعضه.

هل أنت راضية عن خطواتك الفنية؟

الحمد لله، راضية جداً عن خطواتي الفنية، اختار أعمالي لتضيف إلى رصيدي الفني وأنوع في اختياراتي.

ماذا عن ترشحك لمسلسل “ربع رومي”؟

بعدما تعاونت مع المخرج معتز التوني في “خفة يد”، رشحني للمشاركة في هذا المسلسل، وافقت على الفور لأني أعرف فريق العمل، أحب التعاون معهم وأردت التعاون مع مصطفى خاطر والشركة المنتجة للمسلسل، السيناريو مكتوب بشكل جيد، بالتالي تتوافر له كل عناصر النجاح باذن الله.

مع من ترغبين في التعاون؟

كثيرون، كل من أردت التعاون معه، شاركني في حلقات برنامج “snl بالعربي”، الوحيد الذي كنت اتمنى مشاركته هو فؤاد المهندس، الله يرحمه، الذي أشاهد كل أعماله الفنية بشغف، لدرجة انني أحسد شويكار، التي تعتبر ممثلتي المفضلة، لأنها مثلت معه كثيرا.

لماذا فؤاد المهندس؟

لانني ممثلة مسرح، أحببت طريقة أدائه الكوميدية، كان لديه فهم كبير ووعي بالمسرح، كما كان قويا جدا كممثل على خشبة المسرح، يعلم جيدا كيف يلقي “الايفيه”، المعروف في مهنتنا “فرش الايفيه على المسرح”، لذلك أفهم جيدا الممثل القوي على المسرح.

هل توجد شخصيات ترغبين في تقديمها سينمائيا ودراميا؟

قدمت مختلف الشخصيات في برنامح “snl بالعربي”، لكني أتمنى تجسيد شخصية الفلاحة، الصعيدية، الفتاة الطيبة، أحبذ تجسيد الشخصيات التي تبتعد عن شخصيتي الحقيقية، وتعتبر تحديا لنفسي، أتمنى تقديم الاستعراضات والغناء.

ما الدور الذي تعتبرينه تحدياً لك؟

شخصية “وردة” في مسلسل “الحصان الأسود”، كانت تعمل “متسولة” في الاشارات، تحافظ على شرفها، تبيع المناديل، تقرأ الودع، شخصية بعيدة تماما عني في ملابسها، أسلوبها وفكرها.

ما طموحاتك في الوسط الفني؟

أن أدخل قلوب الجمهور وأفوز بها، يدعموني لاستكمال مسيرتي الفنية، هم رصيد الممثل ومقياس نجاحه بحبهم له.

ألا تفكرين في العودة للعمل في المجال الاعلامي؟

حاليا أركز في التمثيل لأثبت نفسي، لا افكر في العودة للعمل كمذيعة.

ما هواياتك بعيدا عن التمثيل؟

منذ الصغر أعشق الرسم، لا يوجد شيء يمنعني عنه ولا التمثيل، في أوقات فراغي أحرص على ممارسة الرسم ولدي رسومات كثيرة.