ميس حمدان مع “نوف” في الأردن

تعاقدت الفنانة الاردنية ميس حمدان على اولى بطولاتها المطلقة في الدراما الاردنية لمسلسل بعنوان “نوف” من تأليف سارة سوار الذهب واخراج رولا حجة، وانتاج عصام حجي، وبدأت تصوير المشاهد الاولى للعمل، لعرضه ضمن اعمال دراما رمضان المقبل.

وقالت ميس: ان “نوف” اسم الشخصية التي تجسدها في المسلسل وتدور احداثه في اطار بدوي ومقرر تصوير جميع مشاهده في منطقة “جرش” الاثرية بالاردن، مشيرة الى ان احداث العمل مزيج بين التشويق والاثارة والرومانسية، حيث تجسد شخصية فتاة يقتل والدها ووالدتها بعد ولادتها وتتعرض للخطف من قبل شيخ قبيلة وتتوالى الاحداث والمفاجآت مع تصاعد الدراما.

يشارك في بطولة “نوف” مجموعة كبيرة من النجوم الاردنيين، منهم عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عواد، جميل براهمة، محمد المجالي، علا مضاعين، عبدالكريم الجراح، رانيا فهد، محمد المنصور، شاكر جابر.

وكانت ميس خاضت اولى تجاربها في الدراما الاردنية بمسلسل “شيء من الماضي” اخراج حسام حجاوي، وسيناريو وحوار رولا الحجة، حيث انتهت من تصويره اواخر العام الماضي ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.