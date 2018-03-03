ميلان للثأر من الانتر بدربي «ديلا مادونينا»

ميلانو-ا ف ب:

سيكون كل من ميلان وجاره اللدود انتر أمام لحظة الحقيقة عندما يخوضان «دربي ديلا مادونينا» في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولطالما ارتدت المواجهة بين الجارين طابعا خاصا، لكن الأهمية ستكون مضاعفة في مباراة اليوم نظرا لوضعهما في الترتيب، إذ يحتل انتر المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما يحتل ميلان المركز السابع بفارق 7 نقاط عن فريق المدرب لوتشيانو سباليتي.

ومن المؤكد أن المباراة مختلفة عن لقاء الذهاب الذي حسمه انتر على «أرضه» في اكتوبر بنتيجة 3-2 بفضل ثلاثية للأرجنتيني ماورو ايكاردي العائد الى الفريق بعد تعافيه من الإصابة، إذ يمر ميلان بفترة ممتازة بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو.

ولم يذق ميلان طعم الهزيمة في مبارياته الـ13 الأخيرة في جميع المسابقات، آخرها الأربعاء ضد لاتسيو حين تغلب على الأخير بركلات الترجيح بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقتين الأصلي والإضافي وبلغ نهائي مسابقة كأس ايطاليا حيث سيتواجه مع غريمه التقليدي يوفنتوس حامل اللقب.

وترتدي المواجهة طابعا ثأريا لانتر لأن جاره اللدود حرمه من محاولة الفوز بلقبه الوحيد الممكن لهذا الموسم في ظل تخلفه بفارق 18 نقطة عن نابولي متصدر الدوري، عندما أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس بالفوز عليه 1-صفر بعد التمديد بفضل هدف للمتألق باتريك كوتروني.

وخلافا لانتر الذي انحصرت مشاركته هذا الموسم بالمسابقتين المحليتين، يملك ميلان فرصة الفوز بلقبه القاري الأول منذ 2007، لكن المهمة المقبلة لن تكون سهلة كونه سيواجه ارسنال الإنكليزي في الدور ثمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ»، وهو يستقبل لقاء الذهاب الخميس المقبل على أن يسافر الى لندن بعدها بأسبوع.

ولن يحظى انتر بفرصة لالتقاط أنفاسه لأنه مدعو لاستضافة نابولي المتصدر في المرحلة المقبلة، ما يجعل الأيام القليلة المقبلة مصيرية بالنسبة لطموحه بالعودة الى مسابقة دوري الأبطال التي أحرزها عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.