روما-أ ف ب:

وضع يوفنتوس الهم المالي جانبا وحجز مقعده في نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والـ18 في تاريخه (رقم قياسي)، حيث سيلتقي غريمه التاريخي ميلان في التاسع من مايو على الملعب الأولمبي في روما.

وجدد يوفنتوس فوزه على ضيفه اتالانتا 1-صفر اول من امس في اياب الدور نصف النهائي، وذلك بعد ساعات معدودة على الاعلان عن خسائره المالية للنصف الأول من الموسم، فيما احتاج ميلان الى الفوز بركلات الترجيح 5-4 للعودة من العاصمة ببطاقة تأهله الى النهائي للمرة الـ13، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من مواجهته مع مضيفه لاتسيو وصيف البطل بنفس نتيجة الذهاب دون أهداف.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو اليغري حسم لقاء الذهاب في أرض اتالانتا 1-صفر ايضا سجله منذ الدقيقة 3 عبر الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي غاب عن لقاء الاياب بسبب الإصابة، على غرار فيديريكو برنارديسكي والكولومبي خوان كوادرادو وماتيا دي تشيليو.

وأصبح يوفنتوس الذي بدأ اللقاء بابقاء الأرجنتيني العائد من الاصابة باولو ديبالا على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الخمس الأخيرة، على بعد 90 دقيقة من تكريس احتكاره المحلي واحراز لقب الكأس للموسم الرابع على التوالي، علما أنه لا يزال ايضا في قلب الصراع على لقب الدوري المحلي الذي توج به في المواسم الستة السابقة.

وتجسد تغريدة لاعب وسط «السيدة العجوز» كلاوديو ماركيزيو طموح يوفنتوس لأن «هذا القميص يتطلب منك محاولة الفوز بكل شيء ممكن على الدوام. هذا ما نحبه! نريد مواصلة اضافة قطعة أخرى الى تاريخنا».

ويدين يوفنتوس بفوزه الى البوسني ميراليم بيانيتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء انتزعها العائد من الاصابة الفرنسي بلايز ماتويدي في ربع الساعة الأخير، مؤكدا تأهل فريقه الى المباراة النهائية.

ومن المؤكد أن الاستحقاق الأهم ليوفنتوس الذي يخوض غدا مباراة صعبة في الدوري خارج ملعبه ضد لاتسيو، سيكون بعد اسبوع عندما يسافر الى لندن من أجل مواجهة توتنهام الإنكليزي في اياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسيكون استمرار المشوار في المسابقة القارية التي تأهل الى مباراتها النهائية مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيويا بالنسبة ليوفنتوس لاسيما بعد الاعلان عن انخفاض ارباحه خلال النصف الأول من الموسم بنسبة 40 بالمئة.

وسجل يوفنتوس ربحا قدره 43,3 مليون يورو (52,8 مليون دولار) خلال النصف الأول من الموسم حتى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ72 مليونا لنفس الفترة من عام 2016، أي بانخفاض قدره 28,7 مليون يورو.

وأشار مجلس الإدارة الى أن السنة المالية 2017-2018، التي من المتوقع أن تسفر عن خسارة، ستتأثر بشدة بالنتائج، لاسيما تقدم النادي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المؤكد أن نهائي الكأس سيرتدي نكهة مميزة بين يوفنتوس وغريمه التقليدي ميلان الذي يواصل انتفاضته مع مدربه الجديد ولاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ13 تواليا في جميع المسابقات.

ويحلم ميلان باحراز الكأس للمرة الأولى منذ 2003 والثأر من فريق مدربه السابق اليغري الذي حرمه من التتويج عام 2016 بالفوز عليه في النهائي 1-صفر بعد التمديد.