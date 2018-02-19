ميلان يواصل الصحوة على حساب سامبدوريا

واصل ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية بعد أن حقق فوزا بشق الأنفس على ضيفه سامبدوريا، بهدف نظيف اول من امس على ملعب «سان سيرو» ضمن الجولة الـ25 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط جياكومو بونافينتورا، صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 13 من صافرة البداية.

وكان بإمكان الفريق التقدم في النتيجة بعد 7 دقائق فقط لولا إهدار ريكاردو رودريغيز لركلة جزاء.

وأوقف دفاع ميلان المد الهجومي الممتاز لسامبدوريا، ولم تهتز شباك حارسه دوناروما، وهى المرة الأولى التي يفشل فيها سامبدوريا عن التسجيل، حيث كان قبل هذه المواجهة، قد سجل في 8 مباريات متتالية.

وساهم الانتصار، الثاني على التوالي في المسابقة والثالث بعد الانتصار الأوروبي في ذهاب دور الـ32 بـ»اليوروباليغ» أمام لودوغوريتس البلغاري، في ارتفاع رصيد الفريق اللومباردي لـ41 نقطة في المركز السابع ليتخلف بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا.