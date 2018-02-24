ميلووكي يوقف سلسلة انتصارات تورونتو بالـ nba

واشنطن-أ ف ب: اوقف ميلووكي باكس سلسلة انتصارات تورونتو رابتورز متصدر المجموعة الشرقية بفوزه عليه 122-119 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتألق يانيس انتيتوكونمبو في صفوف الفائز بتسجيله 26 نقطة مع 12 متابعة ليلحق بتورونتو اول خسارة بعد سبعة انتصارات متتالية.

وسجل رابتورز النقاط الخمس الاولى في الوقت الاضافي وكان في طريقه الى حسم النتيجة لصالحه لكن اريك بليدسوي وخريس ميلدتون سجلا ثلاثيتين متتاليتين ليتقدم ميلووكي 118-115 قبل نهاية المباراة بدقيقة و58 ثانية.

اما بوسطن سلتيكس وصيف تورونتو فتغلب على ديترويت بيستونز 110-98. وكانت نقطة التحول في اواخر الربع الثالث عندما سجل بوسطن 22 نقطة مقابل 6 فقط لمنافسه ليفرض سيطرته على مجريات المباراة.

اما هيوستن روكتس متصدر المجموعة الغربية، فحقق فوزه الحادي عشر تواليا على مينيسوتا تمبروولفز 120-102 بينها 31 لنجمه جيمس هاردن.

وحقق نيو اورليانز بيليكانز فوزا مثيرا على ميامي هيت 124-123 بعد التمديد.

وفي المباريات الاخرى، فاز لوس أنجليس ليكرز على دالاس مافريكس 124-102، ودنفر ناغتس على سان انتونيو سبيرز 122-119، ولوس انجليس كليبرز على فينيكس صنز 128-117، وبورتلاند ترايل بلايزرز على يوتا جاز 100-81، وكليفلاند كافالييرز على ممفيس غريزليز 112-89، وانديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 116-93، وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 122-105.