ميليشيات إيرانية جديدة تحتل دمشق

نشرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، صوراً، قالت إنها لعناصر من شركة أمنية سياحية، بدأت بتقديم خدماتها مؤخراً لمن سمتهم سياحاً في العاصمة دمشق، بينما أوضح ناشطون أن تلك الشركة متخصصة لحماية زوار المراقد الدينية والمقامات المتواجدة في العاصمة.

ونقل موقع “أورينت نت” الالكتروني عن صفحة “دمشق الآن” الموالية، صوراً لما قالت إنه مظهر حضاري جديد، جرى رصده في شوارع العاصمة دمشق، حيث أظهرت الصور رجال ونساء بالزي العسكري المخصص لعناصر الشركات الأمنية، ويحملون أسلحة، إلى جانب سيارات صغيرة تمكنهم من التنقل بين أزقة وحارات دمشق القديمة، والتي تنتشر فيها المراقد الدينية بكثرة.

بدورها أوضحت شبكة “صوت العاصمة” أن “عناصر تابعين لشركة أمنية شيعية مدعومة من إيران، مختصة بتأمين الوفود الدينية وحماية محيط مقام رقية في مدينة دمشق القديمة. ظاهرة جديدة على المدينة وربما يكون يومها الأول من العمل”.

وقامت شركات ايرانية مؤخراً بشراء عدداً من الفنادق في العاصمة لتأمين منامة للحجاج الشيعة القادمين من إيران ولبنان والبحرين والعراق.