مي شدياق لجميل السيد: إنذاراتك لا تخيفني

بيروت – «السياسة»:

تفاعل في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، التهديد الذي وجهه مرشح «حزب الله» للانتخابات النيابية اللواء جميل السيد للإعلامية مي شدياق، مطالباً إياها بحذف تغريدة الإعلامية ديانا مقلد من على حسابها عبر موقع «تويتر».

وأكدت شدياق أنها لن تحذف تغريدة مقلد، مشددةً على أن «المس بحريتي ممنوع»، مضيفة «لم أنس في العالم 2005، كيف كان يتصل ببيار الضاهر ليطلب إسكاتي، حتى إبنه ادعى علي افتراء بأني عرضت حياته للخطر (شو هالنكتة)، جميل السيد إنذاراتك لا تخيفني، روح هدد غيري، أكثر مما خسرت لن أخسر».

وكان السيد رفع دعوى قدح وذم ضد الإعلامية في محطة «أم تي في» جيسيكا عازار لنشرها هي الأخرى تغريدة مقلد، ما أثار حملة تعاطف واسع مع عازار، سياسية وإعلامية وشعبية.

وحذرت أوساط إعلامية من خطورة ما يحاك ضد الإعلام الحر في لبنان، حيث يبدو أن الاتجاه واضح لكم الأفواه وتقييد الحريات والتضييق على معارضي النظام السوري والذين يرفضون هيمنة «حزب الله» على البلد ومؤسساته.