فقدت حماستي للمشاركة في “فوبيا”

اللهجة الصعيدية ليست صعبة كما يعتقد البعض

القاهرة – رانيا محمود:

تترقب هذه الأيام عرض مسلسلها الجديد “البيت الكبير”، الذي تجسد من خلاله شخصية مختلفة وجديدة لم تقدمها من قبل، كما انتهت من تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “أفراح ابليس”، الذي عبرت عن سعادتها بالمشاركة فيه، من ناحية أخرى أبدت قلقها وتشاؤمها من المشاركة في مسلسل “فوبيا” بسبب تكرار تأجيله مرات عدة.

عن تفاصيل أعمالها التقت “السياسة”، الفنانة مي فخري في هذا الحوار.

ما أخبار مسلسل “البيت الكبير”؟

ما زال في مرحلة التصوير، يشارك فيه أحمد بدير، لوسي، سوسن بدر، منذر رياحنة، دينا، حجاج عبدالعظيم وآخرون، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

ما القضية التي يناقشها؟

المسلسل دراما اجتماعية صعيدية، تناقش قضية صراع العائلات وتفككها بسبب الميراث والحصول على الأموال.. تدور أحداثه حول أسرة صعيدية تتفكك وتتقاتل وتنشب بين أفرادها الصراعات والمشاكل. في كل حلقة من الحلقات حدثا جديدا يقلب الموازين رأسا على عقب، إذ تدفع الأموال البعض للقتل وولوج طريق الشر.

ما الشخصية التي تجسدينها؟

أجسد شخصية “زينب”، الابنة الكبرى للفنانة لوسي في المسلسل، التي تعيش في القاهرة بعيدا عن الصعيد، بعد وفاة والدها تدخل في صراعات قوية مع عائلة والدها من أجل الميراث.

هل تلقيت دروسا لاتقان اللهجة الصعيدية؟

لا، لأنني لم أتحدث بها في المسلسل، شخصية “زينب” التي أجسدها تعيش في القاهرة وليس في الصعيد، بالتالي لم أستخدم اللهجة الصعيدية التي أرى أنها من اللهجات السهلة جدا، قد لا تحتاج إلى دروس خاصة لتعلمها.

ما جديد الشخصية؟

ارتديت ثوبا فنيا مختلفا وجديدا عما قدمته من قبل، انها المرة الأولى التي أقدم فيها دور فتاة خبيثة، أعتبر الشخصية صادمة للجمهور، اذ تشهد تحولات جذرية على مدار الأحداث، لأنها تتحول من شخصية بريئة إلى قوية جدا بفعل تأثير الصراعات في نطاق عائلتها. انتظر بشغف رأي الجمهور في دوري الذي أجسده، أتمنى أن ينال اعجاب الجميع.

ما الذي شجعك على قبول الدور؟

احببت شخصية “زينب” أثناء قراءتي لها بكل تفاصيلها وطريقتها وواقعيتها، كما أن القضية التي يناقشها المسلسل مهمة عن “تفكك العائلات بسبب الميراث”، أيضا وجود ممثلين كبار، مثل أحمد بدير، سوسن بدر، لوسي، وباقي فريق العمل ممن كنت أتمنى العمل معهم.

كيف كانت كواليس المسلسل مع فريق العمل؟

الحب، التفاهم، الحرص على النجاح والمشاعر الطيبة فرضت نفسها على الكواليس وأجواء العمل، كل منا كان حريصا على نجاحه، مهتما بدوره وأدوار الآخرين، دائما كنت أتمنى أن يجمعني عمل فني بتلك الكوكبة الكبيرة والمهمة من الممثلين.

ألم يقلقك وجود عدد كبير من الوجوه النسائية؟

اطلاقا، لم أشعر بأي قلق، لم أفكر به ولم يشغلني، نجاح الأعمال الفنية قائم في الأساس على تعدد أدوار البطولة، الأعمال التي تُبنى على البطولة الجماعية تحقق نجاحا كبيرا، أُقدم الدور الذي يُعجبني دون النظر إلى مساحته أو مقارنته بمساحة أدوار الآخرين… سعيدة جدا لأنني شاركتهن البطولة وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى.

ما دورك في الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”؟

انتهيت من تصوير مشاهدي، أجسد شخصية أرستقراطية من القاهرة تربطها علاقة وثيقة بعائلة “همام” الصعيدية، تتوالى الأحداث والصراعات بطريقة تختلف عن الجزء الأول، سعيدة وفخورة بمشاركتي في هذا العمل القوي. المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

لماذا تم تأجيل تصوير مسلسل “فوبيا”؟

لا أعلم اية تفاصيل عنه، انقطعت كل أخباره، الجهة المنتجة لم تخبرنا بشيء عن تأجيل التصوير، تشاءمت كثيرا من تكرار التأجيل ولم أعد متحمسة للمشاركة فيه، لذلك لست مهتمة بمعرفة تفاصيل الأزمة.

ما تقييمك للأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة؟

الدراما وضعها جيد جدا من ناحية الكم، تقريبا كل المنتجين وشركات الإنتاج يقبلون على تقديم عدد كبير من الأعمال الدرامية المتنوعة، التي تناسب كل الأذواق، أما من ناحية الكيف فتوجد مسلسلات كثيرة، قوية في مضمونها، تناقش قضايا مهمة للغاية وتحمل رسائل هادفة بلا شك.

ماذا عن اطلالاتك السينمائية الجديدة؟

حتى الآن لا يوجد أي عمل سينمائي على أجندتي الفنية، اذا عُرضت عليَّ أعمال سينمائية جيدة لن أتردد في قبولها، خصوصاً أنني أحب جمهور السينما، كما أن الأعمال السينمائية تعتبر تاريخ الممثل.

هل تضعين قواعد لحياتك؟

أسير وفقا لقواعد ومعايير المجتمع الذي نعيش فيه، أما قواعدي الفنية فقد وضعت أمامي ممنوعات منذ دخولي الوسط الفني ولن أسمح لنفسي بتجاوزها أبدا، وفي مقدمتها ألا أقبل أدوار الأغراء، كما ان الأدوار المبتذلة والمسفة، أخجل تماما من تقديمها، لانني أم وقدوة لبناتي ولابد أن اختار أدواري بتأن ودقة.

ما أهم مقاييس الجمال؟

منذ طفولتي أحب الاهتمام بملابسي وأناقتي، ثم جاءت مهنتي في التمثيل لتزيد من اهتمامي كثيرا بهذا الجانب، أرى أن البساطة أهم مقاييس الجمال، يجب أن تكون في الملابس، الطباع، الماكياج، تسريحة الشعر، الأكسسوارات، تعامل الناس مع بعضها البعض، يجب أن يكون هذا التعاون بسيطا ومريحا، كذلك البساطة في الشكل والمضمون لأنها تعني الجمال الحقيقي، بينما تعقيد الأشياء يفقدها جمالها.