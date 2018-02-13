د. خالد عايد الجنفاوي
يتمادى بعض الافراد في التفكير الشديد, وربما الوسواسي, حول أمور تحدث في حياتهم بشكل سيؤدي احيانا لنزع ثقتهم الفطرية أو المكتسبة بأنفسهم ومنعهم من الاستفادة من وقتهم الثمين لعيش حياة إنسانية مجزية، فمن يُبالغ مثلاً في التفكير الاحادي وينغمس في التمحيص اللاإرادي حول أقوال أو سلوكيات أو تصرفات متوقعة, وربما طبيعية, يمارسها المرء أو الآخرون حوله سيُضيّع وقته في محاولات عدمية لن تجعله في نهاية المطاف شخصاً أذكى أو أكثر فطنة من السابق، هناك بالفعل شبه ثوابت حياتية لم ولن تتغير في الحياة الانسانية وستحدث بشكل مستمر ومتواصل وفقاً للسيناريوهاتها الاجتماعية والنفسية المعتادة, مهما كلّف المرء نفسه عناء التفكير المفرط حولها لفهمها بشكل دقيق أو لمحاولة منعها، ومن بعض علامات التفكير المفرط الذي يضيع الوقت الثمين تتمثل في تجاهل الفرضيات والمسلّمات الحياتية التالية:
-يوجد فرق بين إعمال الفِكْر بشكل مناسب لفهم ما يجري على أرض الواقع وبين المبالغة في التفكير، فالأول يشير إلى الاستفادة من الآليات الذهنية لاستيعاب معطيات مسلَّمة، والثاني يدل على التفكير الوسواسي.
-المحاولات المستمرة لفهم الدوافع النفسية وراء بعض التصرفات السلبية التي يمارسها بعض الناس يُهدر الوقت الثمين ويتجاهل وجود قوانين وقواعد حياتية شبة ثابتة تحكم أغلب ما يحدث في الحياة الانسانية.
-الافراط في التفكير حول نوايا الآخرين مرض حقيقي لأنه يُفضي إلى تدمير التوازن النفسي الطبيعي, ويمنع الانسان من الاهتمام بشكل مناسب بما يجب عليه الاهتمام به في المقام الاول, وهو عيش حياة ايجابية ومعتدلة وخالية من الاوهام المصطنعة.
-كما يُفكر الانسان ستكون أوضاعه وظروفه, ومن يهدر وقته الثمين في التفكير المُفرط والوسواسي, حياته مليئة بالافراط العاطفي وبالانفعالات السلبية المدمرة وبالوساويس الخزعبلاتية.
-ردة فعل الانسان الواثق من نفسه تجاه من يفكر حوله بشكل مرضي ووسواسي تتمثل بالتالي: لم أحلم بك حتى أفكر بك!
-كلما تخلص الانسان من الاوهام والخزعبلات والمخاوف التي تصطنعها العقول والقلوب المريضة ويحاول أصحابها غرسها في عقله وقلبه نجح في تحقيق الصحة النفسية التي يستحقها.
كاتب كويتي
@aljenfawi1969
د. خالد عايد الجنفاوي يجدر بالانسان السوي والعاقل أن يعمل دائماً على تحكيم عقله وا
د. خالد عايد الجنفاوي بالنسبة للانسان السوي والواثق من نفسه ومن قدراته، ما يصِفُه
د. خالد عايد الجنفاوي رَواسِبُ التربية الاسرية القبلية والطائفية والفئويّة هي تلك
د. خالد عايد الجنفاوي أعترف أنني مُغرم بالثقافة الغربية بعامة، ولا أصبر على قراءة
د. خالد عايد الجنفاوي يميل نفر قليل ممن ترسخ لديهم شعور عميق بالنقص وبإنحطاط قدرهم
د. خالد عايد الجنفاوي سيحرص الانسان السوي والعاقل على أن يكون دائماً كتوماً و مُتَ
د.خالد عايد الجنفاوي أعترف أنني أمقت بشدة أي نوع من الكِبْر و التَّعَالِيَ والتَّع
د. خالد عايد الجنفاوي تبسيط الحياة الخاصة يتمثل في تخليصها من التعقيدات الحياتية ا
أحمد الدواس “وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند”، أثنا
سعود السمكة الاحتفالات الشعبية والرسمية هذا العام بيومي الاستقلال والتحرير اخذت
سعود السمكة الاعضاء الخمسة يعتقدون حسب فهمهم المتخلف لوظيفة النائب، بأن مجرد وصول
سعود السمكة تأكيداً لما يمارسه أعضاء مجلس الأمة منذ وصول بعض اصحاب العاهات السياس
مشعل عثمان السعيد كل انسان في هذه الدنيا عرضة للبكاء، الا من نزع الله تعالى من قلبه