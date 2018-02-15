بعد الجدل الكبير الذي كان يثيره الاحتفال بعيد الحب في معظم الدول العربية، بدأت مجموعة من النخبة المرتبطة بالافتاء تصويب النظرة الى مناسبة اجتماعية بحت لا علاقة لها بالدين، خصوصا في المملكة العربية السعودية، حيث كان في السنوات الماضية مجرد الحديث في هذا الامر يثير المتزمتين، فلا يلتفتون الى الاراء الوسطية المعبرة عن حقيقة الدين الحنيف، ولذلك كانت مناسبة 14 فبراير هذه السنة مميزة، خصوصا بعد تعليق الشيخ الدكتور سعد الشريم امام الحرم المكي الذي غرد على صفحته في موقع “تويتر” إن “الحُبُّ الصادق عاطفةٌ أكبرُ مِنْ أنْ تُختزلَ في مناسبة ضيِّقة، ومَنْ لم يعرِفها إلا يوما واحدا في العام فإنما هو يحبِسُها أو يغتالُها سائرَ الأيام”.

في المقابل كان للمدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور احمد قاسم الغامدي رأيا اكثر وضوحا في اجازة الاحتفال بهذه المناسبة الاجتماعية، اذ قال في حديث الى قناة “العربية” ان:”الاحتفال بيوم الحب او الأم أو يوم المعلم أو اليوم الوطني أو يوم ميلاد المرء أو زواجه امر مشروع”.

واعتبر “أن الـ”فالنتاين” من شأنه تعزيز تلك الرابطة الإنسانية، وهو أمر إنساني اجتماعي، والتهنئة به لا حرج فيها شرعا”.

وقال الغامدي:” إن تحريم “عيد الحب” من باب أن المسلمين لهم عيدان فقط أمر مغلوط؛ إذ إن العيدين هنا مناسبتان دينيتان، في حين أن الـ”فالنتاين” مناسبة اجتماعية، والاحتفال بعيد الحب مناسبة إيجابية لا ترتبط بالدين والمناسبات الاجتماعية ليست أعيادا دينية حتى يقال أنها تتعارض مع الإسلام”.

أضاف:” يجوز تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم الوطنية والاجتماعية بما فيها عيد الحب(…) وتبادل الورود الحمراء وغيرها، طالما أن ليس فيها دلالات تخالف الإسلام أو أحكامه”.

مؤكدا أن” الكلام الحسن مطلوب بين الناس، سواءً كانوا مسلمين أو غيرهم من اليهود والنصارى غير المحاربين، لأن ذلك يندرج تحت مظلة المعاملة الحسنة مع الكافر المسالم وليس العدو المحارب”.

وكانت محلات الأزهار في بعض المدن السعودية، مثل جدة، تبيع علنا ورودا حمراء وهدايا اول من امس بمناسبة “عيد الحب” من غير أن تخشى تدخل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

في السياق ذاته أجازت دار الإفتاء المصرية الاحتفال بعيد الحب في الرابع عشر من فبراير من كل عام، وقال الأمين العام لدار الإفتاء المصرية أحمد ممدوح إن” تخصيص يوم في السنة من أجل تذكير الناس بالحب جائز، ولا يوجد ما يحرمه”.

وقال:” أن “عيد الحب” مثله مثل أي مناسبة اجتماعية، يتم تذكير الناس بها”.

فيما قال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية خالد عمران:” إن الحب شعور راق، محترم في الأديان، وهو ليس سلوكا خاطئا خارجاً عن الدين أو العرف الاجتماعي”.

اضاف:” أن عيد الحب هو مشاعر راقية، من غير أي اعتبار لأي انحراف قد يطرأ على الأذهان”.

وربط عمران بين “عيد الحب” والدين الإسلامي، قائلا:” إن الحض على الحب من تعاليم ديننا الإسلامي”.

وأثارت تصريحات مسؤولي دار الإفتاء المصرية، والشيخ الغامدي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.