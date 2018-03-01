طهران – وكالات:

أكدت نائب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المسؤولة عن شؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، أن الحكومة الايرانية لا تؤيد استخدام القوة، لفرض ارتداء الحجاب في الاماكن العامة على المرأة، موضحة أنها ضد الإبقاء على الحجاب، من خلال ممارسة القمع والعنف.

ولفتت في مؤتمر صحافي بطهران؛ بمناسبة يوم المرأة في إيران، إلى أنه “لا توجد مدينة في العالم يمكنك ان تسير عاريا في احد شوارعها، بدون ان يتم توقيفك من قبل هيئة لحفظ النظام، وفي إيران يفرض القانون على المرأة ارتداء الحجاب”، موضحة “انه قانون اجتماعي لكن فرضه بالقوة اسلوب لا نؤيده”.

وتابعت “هذا مخالف للمبادىء الاساسية والفلسفة التي تطبقها حكومة الرئيس روحاني”.

وحول الاعتقالات التي تحدث بسبب الحجاب، قالت “أرى ضرورة تناول مثل هذه الموضوعات بشكل أكبر مع الأجيال الجديدة، وأخذ أرائهم وطلباتهم على محمل الجد”، مضيفة “نحن ضد الحفاظ على الحجاب في إيران بواسطة العنف والقمع”، مشيرة أنهم يواصلون عقد لقاءات مع العلماء والمرجعيات الدينية من أجل تمكين المرأة من السفر بمفردها دون إذن زوجها، ومشددة على أن هذه الموضوعات تعتبر من بين القضايا ذات الأولوية لدى الحكومة.

إلى ذلك، أكد النائب بالبرلمان علي افراشته، أن هناك خمسة ملايين مدمن كحول فى ايران، على الرغم من الحظر الصارم الذى تفرضه البلاد على بيع وتصنيع واستهلاك الكحول.

ووفقا للأرقام الرسمية، تناول الإيرانيون نحو 60 مليون لترا من المشروبات الكحولية في العام 2016، حيث هناك مجموعة كبيرة من المشروبات الكحولية تباع بالسوق السوداء، ولكنها تأتي بسعر مرتفع جدا، والكثير من المواطنين يشترون الخمور محلية الصنع أو النبيذ من أفراد.

من جانبه، كشف رئيس مركز مكافحة الجفاف وإدارة الأزمات في الأرصاد الجوية الإيرانية شاهرخ فاتح، أن 97 في المئة من مساحة إيران تعاني الجفاف، مؤكدًا أن هذه المشكلة موجودة في المناطق كافة.