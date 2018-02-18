بيروت، القدس – “السياسة” والوكالات:

أكد النائب من حزب “المعسكر الصهيوني” الإسرائيلي إيال بن رؤوفين أن المواجهة على الجبهة الشمالية لا مفر منها، داعياً إلى إعداد العدة لها.

وقال بن رؤوفين خلال ندوة ثقافية عقدت في بئر السبع، إنه “لا توجد وسيلة سياسية لكبح جماح إيران في سورية من أجل منعها من الاعتداء لاحقاً على إسرائيل”.

وأعرب عن اعتقاده أن من مصلحة إسرائيل وليس من مسؤوليتها دعم إجراءات ترمي إلى التخفيف عن معاناة سكان قطاع غزة على نطاق واسع وذلك للحيلولة من دون وقوع جولة جديدة من المواجهة العنيفة.

يشار إلى أن بن رؤوفين هو لواء احتياط في جيش الدفاع وقائد الكليات العسكرية سابقا.

من ناحية ثانية، بانتظار عودة المسؤول الأميركي دايفيد ساترفيلد إلى لبنان ، حاملاً الرد الإسرائيلي على موقف لبنان الحازم بحقه الكامل في ثروته النفطية، علمت “السياسة”، أن لبنان سيقوم بحملة دولية واسعة لتأكيد حقوقه النفطية في كامل حقوله البحرية ، وخاصة الحقل 9، من خلال اتصالات ستجريها دوائره الدبيلوماسية لتعرية الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول الولايات المتحدة تبنيها، ومحاولتها الضغط على لبنان للقبول بخط هوف النفطي، بعدما أبلغت بيروت الإدارة الأميركية برفضها مقترحاتها لحل الأزمة مع إسرائيل وفق مضمون الوساطة التي تقدمت بها.

وأكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن “قوة الردع والدفاع هي بيد الجيش اللبناني، وأي عدوان يكون على لبنان بأسره، والدفاع في عهدة الدولة، ومن هنا لا لتبرير سلاح خارج سلاح الدولة، وكلنا علينا الدفاع عن موارد لبنان وحدوده”.

من جهته، رد وزير الدفاع يعقوب الصراف على الاتهامات الإسرائيلية بأن “حزب الله” هو من يخرق القرار 1701، بالقول إن من يخرق أجواء لبنان ويقصف سورية منها، هو من يخرق القرار، مطالباً الأمم المتحدة نشر تقاريرها بشأن الخروقات للقرار الدولي.