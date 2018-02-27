نائب وزير العمل تماضر الرماح ناشطة ومتفوقة في مجالات علمية وطبية واجتماعية

الرياض – وكالات:

تماضر الرماح، التي صدر أمر ملكي بتعيينها نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، تحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من كلية الطب والعلوم الإنسانية بجامعة “مانشستر” العام 2007.

وسبق أن تم تعيينها وكيلاً لوزارة العمل في مطلع أكتوبر العام 2017، لتكون ثاني سيدة تتولى منصب وكيل وزارة في السعودية.

وحصلت الرماح على شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة “ويلز بانغور” في العام 2003، بعد أن حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض العام 1995.

وتعد الرماح عالماً مشاركاً متعاوناً في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وأستاذاً مساعداً في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود.

وخلال مسيرتها العملية، مرت بمحطات مهمة، بينها رائدة للنشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بجامعة الملك سعود، فعضو في وحدة الجودة والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة، وعضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض، وعضو في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي بقسم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.