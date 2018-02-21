نابولي ودورتموند يواجهان خطر الخروج

باريس-أ ف ب: يواجه فريقا نابولي الايطالي وبوروسيا دورتموند الالماني خطر الخروج من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم عندما يحلان ضيفين على لايبزيغ الالماني واتالانتا الايطالي اليوم في اياب الدور الثاني.

وكان نابولي مني بخسارة مفاجئة على ارضه امام لايبزيغ 1-3 ذهابا، فيما حقق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على اتالانتا 3-2.

ويحتاج نابولي،الى الفوز بهدفين نظيفين لقلب الطاولة على لايبزيغ، علما بانه كان تقدم عليه 1-صفر قبل ان تستقبل شباكه 3 اهداف الخميس الماضي على ملعب سان باولو.

وسيحاول نابولي استغلال المعنويات المهزوزة لدى لايبزيغ في المقابل، سيحاول الفريق الالماني الذي استغلال عاملي الارض والجمهور لمواصلة مغامرته الاوروبية في اول مشاركة قارية في تاريخه.

وتنتظر بوروسيا دورتموند رحلة محفوفة بالمخاطر الى برغامو لمواجهة اتالانتا المتألق قاريا ومحليا حيث يحتل المركز الثامن وبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية .

ويعقد بوروسيا دورتموند امالا كبيرة على مهاجمه الجديد المعار من تشلسي الانكليزي الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي صاحب ثنائية في مباراة الذهاب.

ولن تجد الفرق المرشحة لنيل لقب المسابقة خصوصا ارسنال وميلان الايطالي واتلتيكو مدريد الاسباني اي صعوبة لتأكيد تأهلها على أرضها بعدما حسمت مباريات الذهاب خارج قواعدها بنتائج كبيرة.

وعادت الاندية الثلاثة بانتصارات مدوية، فتغلب ارسنال على مضيفه اوسترسوند السويدي 3-صفر، وميلان بالنتيجة ذاتها على لودوغوريتس البلغاري، فيما تغلب اتلتيكو مدريد على كوبنهاغن الدنماركي 4-1.

ويعول ارسنال كثيرا على الظفر بلقب المسابقة لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا في ظل معاناته لانهاء الموسم بين الاربعة الاوائل في الدوري الممتاز.

ولا تختلف طموحات وحالة ميلان عن ارسنال حيث يجعل من مسابقة يوروبا ليغ هدفا للعودة الى المسابقة القارية الام خصوصا في ظل تباين نتائجه في الدوري المحلي حيث يحتل المركز السابع.