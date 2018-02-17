نابولي ويوفنتوس لمواصلة المطاردة المحلية

روما-أ ف ب:

يحول نابولي المتصدر ويوفنتوس مطارده المباشر تركيزهما الى الصراع المحلي بعد نتيجتيهما المخيبتين في مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، وذلك عندما يخوضان اليوم المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وفرط يوفنتوس في تقدمه 2-صفر على ضيفه توتنهام الانكليزي وسقط في فخ التعادل 2-2 الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية الاولى، وكانت حال نابولي أسوأ منه عندما تقدم على ضيفه لايبزيغ الالماني 1-صفر وخرج خاسرا 1-3 الخميس الماضي في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

ويتصدر نابولي ترتيب «سيري أ» بفارق نقطة واحدة امام يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة، ويبدو ان الوضع سيبقى على حاله كونهما يخوضان اختبارين سهلين نسبيا خصوصا نابولي الذي يستضيف سبال الثامن عشر، فيما ينتظر فريق «السيدة العجوز» دربي المدينة امام جاره تورينو التاسع.

وسيحاول الفريق الجنوبي استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوزه التاسع توليا محليا لمصالحة انصاره وشحن معنوياته قبل مواجهته لايبزيغ الخميس المقبل.

من جهته، لم يكن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري راضيا عن تعادل فريقه امام ضيفه توتنهام، لكنه اعترف أيضا بقوة الفريق اللندني.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط خلف سمبدوريا السادس، وهي فرصة بالنسبة للفريق اللومباردي للاقتراب اكثر من ضيفه في سعيه الى حجز بطاقة اوروبية، والابتعاد عن مطارده اتالانتا الثامن (37 نقطة) والذي تنتظره مهمة لا تخلو من صعوبة امام ضيفه فيورنتينا الحادي عشر.

وخسر اتالانتا بصعوبة امام مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني 2-3 الخميس في ذهاب الدور الثاني ليوروبا ليغ.