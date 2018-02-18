روما (د ب أ)- استعاد ناولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي فقدها لبضع ساعات، عقب فوزه الصعب 1/ صفر على ضيفه سبال في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، أسفرت باقي مباريات المرحلة، التي جرت امس، عن فوز يوفنتوس على مضيفه وجاره اللدود تورينو 1 / صفر، وبينفينتو على ضيفه كروتوني 3 / 2، وبولونيا على ضيفه ساسولو2 / 1.

ارتفع رصيد نابولي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، إلى 66 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد سبال، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم، والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

تقمص المحترف البرازيلي آلان دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف نابولي الوحيد في الدقيقة السادسة، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة.

من جانبه، واصل يوفنتوس مطاردة نابولي في سباق الصدارة الدائر بينهما، بعدما اجتاز عقبة مضيفه تورينو 1 / صفر في ديربي المدينة الإيطالية، وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الستة الأخيرة، إلى 65 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 36 نقطة في المركز التاسع.

يدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه البرازيلي أليكس ساندرو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 33، حقق يوفنتوس فوزه التاسع على التوالي والحادي والعشرين له هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين.

يستعد الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) لملاقاة مضيفه توتنهام الإنجليزي في السابع من مارس المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية ليوفنتوس بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز، وتعرض الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس للإصابة في الدقيقة الثالثة بعد التحامه مع سالفاتوري سيريجو حارس تورينو، لكنه عاد لاستكمال المباراة بعد تلقيه العلاج.

وعلى عكس سير اللعب كاد تورينو أن يتقدم بهدف مباغت في الدقيقة التاسعة من هجمة سريعة ولكن فوسيتش تشيزني حارس يوفنتوس خرج من مرماه في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

ولم يستطع هيجواين استكمال المباراة ليغادر الملعب بعد مرور ربع ساعة ويشارك فيديريكو بيرنارديسكي بدلا منه.

وكاد البرازيلي دوجلاس كوستا أن يتقدم بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 20 عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع تورينو والحارس سالفاتوري أنقذوا الموقف ببراعة.

ورد تورينو بهجمة خطيرة انتهت عند اندريا بيلوتي أمام المرمى ليسدد من لمسة واحدة لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وكان لورينزو دي سيلفيستري قريبا جدا من تسجيل هدف السبق لتورينو في الدقيقة 29 من ضربة رأس رائعة مستغلا عرضية متقنة من فالكي ولكن تشيزني وقف له بالمرصاد.

وأنقذ سالفاتوري مرمى تورينو من هدف مؤكد في الدقيقة 31 وتصدى ببراعة لضربة حرة نفذها ميراليم بيانيتش.

وجاءت الدقيقة 33 لتشهد هدف التقدم ليوفنتوس بواسطة اليكس ساندرو بعد مجهود رائع من البديل بيرنارديسكي في الناحية اليمنى.

ومرت الدقائق العشر الأخيرة وسط تبادل للهجمات من جانب الفريقين لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف دون رد.

ومرت أول ربع ساعة من الشوط الثاني دون أي خطورة على المرميين، ولاحت فرصة خطيرة لتورينو في الدقيقة 68 بواسطة مباي نيانج الذي تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار القائم.

ورد يوفنتوس بهجمة سريعة انتهت عند البديل الأرجنتيني باولو ديبالا أمام المرمى مباشرة لكنه تسرع في التسديد لتصل الكرة سهلة إلى أحضان سالفاتوري.

وكان بمقدور فالكي أن يدرك التعادل لتورينو قبل عشر دقائق من النهاية عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن تشيزني وقف له بالمرصاد، ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدف أليكس ساندرو.